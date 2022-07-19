民俗鬼月國片民雄鬼屋上映 嘉縣府宣傳鬼觀光景點吸客

影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映，場景鬼屋就在嘉義縣民雄鄉劉氏古厝，搭鬼片熱潮，嘉義縣文化觀光局在「慢遊嘉義」粉專舉辦留言抽抱枕，揪粉絲「帶著抱枕看鬼片！」

民雄鬼屋常吸引年輕人及實境節目夜遊試膽，古樓旁古厝改造的「鬼屋咖啡」，從路邊指示牌到咖啡廳裡外，見到繪製有趣鬼怪彩繪，緩和讓人毛骨悚然的靈異傳聞。

搭配民雄鬼屋上映，將讓民雄躍升今夏熱門旅遊景點，首推鬼屋旁的「民雄鬼屋咖啡廳」，有「鬼廁所」，菜單有趣：「閻羅王特調咖啡」、「黑白無常特調」彷彿與陰間使者共度下午茶。

「來民雄，鵝肉必吃的！」火車站前有名「鵝肉一條街」，選用上等鵝隻特殊烹調，讓鵝肉呈現微紅粉嫩，口感Q彈多汁、嘴巴滿滿肉汁香氣。還有連在地人都推的小吃民雄椪皮麵、民雄照記芋圓、民雄肉包、碳烤甜甜圈等。

人氣餐廳推薦鐵支路旁老屋改造「渡對」，菜單能找到小時記憶的味道，還有季節限定新鮮水果做甜品；「松山土窯羊肉」沒預約吃不到，多種珍貴藥材不加一滴水熬製3天3夜，名氣大到曾被Netflix世界小吃報導過。