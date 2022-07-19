快訊

末日烈焰！歐洲熱浪與野火的「殺人高溫」

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民俗鬼月國片民雄鬼屋上映 嘉縣府宣傳鬼觀光景點吸客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映，場景鬼屋就在嘉義縣民雄鄉劉氏古厝。圖／嘉縣府提供
影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映，場景鬼屋就在嘉義縣民雄鄉劉氏古厝。圖／嘉縣府提供

影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映，場景鬼屋就在嘉義縣民雄鄉劉氏古厝，搭鬼片熱潮，嘉義縣文化觀光局在「慢遊嘉義」粉專舉辦留言抽抱枕，揪粉絲「帶著抱枕看鬼片！」

民雄鬼屋常吸引年輕人及實境節目夜遊試膽，古樓旁古厝改造的「鬼屋咖啡」，從路邊指示牌到咖啡廳裡外，見到繪製有趣鬼怪彩繪，緩和讓人毛骨悚然的靈異傳聞。

搭配民雄鬼屋上映，將讓民雄躍升今夏熱門旅遊景點，首推鬼屋旁的「民雄鬼屋咖啡廳」，有「鬼廁所」，菜單有趣：「閻羅王特調咖啡」、「黑白無常特調」彷彿與陰間使者共度下午茶。

「來民雄，鵝肉必吃的！」火車站前有名「鵝肉一條街」，選用上等鵝隻特殊烹調，讓鵝肉呈現微紅粉嫩，口感Q彈多汁、嘴巴滿滿肉汁香氣。還有連在地人都推的小吃民雄椪皮麵、民雄照記芋圓、民雄肉包、碳烤甜甜圈等。

人氣餐廳推薦鐵支路旁老屋改造「渡對」，菜單能找到小時記憶的味道，還有季節限定新鮮水果做甜品；「松山土窯羊肉」沒預約吃不到，多種珍貴藥材不加一滴水熬製3天3夜，名氣大到曾被Netflix世界小吃報導過。

縣長翁章梁邀請大家，把握「悠遊國旅補助」自由行旅客平日每房最高補助1300元，搭配嘉縣加碼「Q碰券」住宿送1千元，500元折抵房價，500元買伴手禮，旅客平日最高折抵房價1800元，來嘉旅遊，到電影鬼屋的民雄吃喝玩樂。

鬼屋咖啡，從路邊指示牌到咖啡廳裡外，見到繪製有趣鬼怪彩繪，緩和讓人毛骨悚然的靈異傳聞。圖／嘉縣府提供
鬼屋咖啡，從路邊指示牌到咖啡廳裡外，見到繪製有趣鬼怪彩繪，緩和讓人毛骨悚然的靈異傳聞。圖／嘉縣府提供
民雄火車站前有名「鵝肉一條街」，選用上等鵝隻特殊烹調，讓鵝肉呈現微紅粉嫩，口感Q彈多汁、嘴巴滿滿肉汁香氣。圖／嘉縣府提供
民雄火車站前有名「鵝肉一條街」，選用上等鵝隻特殊烹調，讓鵝肉呈現微紅粉嫩，口感Q彈多汁、嘴巴滿滿肉汁香氣。圖／嘉縣府提供
影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映。圖／嘉縣府提供
影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映。圖／嘉縣府提供

鬼屋 咖啡廳 嘉義

延伸閱讀

在地人才懂 比「民雄鬼屋」更恐怖的「大林芎蕉山」

嘉義民雄製香廠大火 傳消防員被瞄子彈中臉部受傷送醫

嘉義民雄製香廠大火爆炸聲頻傳 業者：想滅來不及

嘉縣民雄金紙工廠傳大火 消防灌救所幸無人受困

相關新聞

民俗鬼月國片民雄鬼屋上映 嘉縣府宣傳鬼觀光景點吸客

影星楊謹華首度挑戰演出的鬼片「民雄鬼屋」，29日農曆民俗鬼月全台戲院上映，場景鬼屋就在嘉義縣民雄鄉劉氏古厝，搭鬼片熱潮，...

雲林這位老里長超厲害 連辦19年兩個月的免費夏令營

雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠，是連任5屆最資深的元老級里長，他認為教育首重一切，19年前初任里長不久就自辦夏令營，19年來...

台南「做16歲」成年禮 健走、鑽桌腳、搭船遊安平港

為了發揚府城「做16歲」的傳統文化，台南市政府今年再度與寺廟合作，舉辦相關活動，民政局長姜淋煌、開台天后宮主委盧友禮、火...

疫情阻隔！嘉義縣逾千名海外鄉親遭逕遷戶籍 失選舉權

受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，嘉義縣人口跌破50萬人，人口流失，縣府民政處戶政科統計...

南市「尚好肥」！ 首張環保機關取得雜項肥料登記證

台南市環保局城西廚餘高速發酵廠以廚餘製成肥料，品質獲得農委會認可並核發雜項肥料，命名「尚好肥」，預定8月底上市，也是全國...

嘉縣市生命園區嘉138線第1期拓寬竣工 紓解塞車問題

嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨，縣長翁章梁上午與水上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。