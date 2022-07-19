南市「尚好肥」！首張環保機關取得雜項肥料登記證

台南市環保局城西廚餘高速發酵廠以廚餘製成肥料，品質獲得農委會認可並核發雜項肥料，命名「尚好肥」，預定8月底上市，也是全國首張由環保機關以熟、生廚餘製作且取得雜項肥料登記證的肥料。

環保局表示「尚好肥」是繼10年前推出「尚介肥」以來第二款品牌肥料，家戶廚餘變黑金，1年可帶進50萬元收入，再創循環經濟好成績。

為了防範非洲豬瘟，為廚餘停止養豬政策預做準備，台南市環保局2019年即著手建置廚餘高速發酵廠，傳統廚餘堆肥60天才能將廚餘轉化成堆肥，但廚餘高速發酵廠10天就能將廚餘變肥料。環保局表示，取得「尚好肥」肥料證，不僅增加廚餘去化管道，還為市庫增加收入。

「尚好肥」取得雜項肥料 (5-11)登記證，(肥製 (質)字第0773002號，經檢測，品質與成分為有機質：89.3%，全氮 (N)：5.0%，全磷酐 (P2O5)：1.6%，全氧化鉀 (K2O)：1.1%)。環保局表示，尚好肥氮含量較高，較適合在長葉子的生長期和以葉部為食用 (如蔬菜)或觀賞(如草皮，觀葉植物)為主的作物，含磷量也不錯，也適用在開花期或以觀花為主的花卉開花植物。

推出10年的「尚介肥」一般肥料 (5-10)登記證，(肥製 (質)字第0773001號，有機質：88. 3%，全氮 (N)：1.8%，全磷酐 (P2O5)：

0.5%，全氧化鉀 (K2O)：1.3%)，適合播種或移植前施用的肥料，也可以當追肥，舉凡在結果的時期以及以果實收成為主的作物都很適合。

環保局指出，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣，如皮、籽、菜心、塊莖等，以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣，「尚介肥」屬生廚餘肥料。熟廚餘指的是烹飪後的食物類如米食類、麵食類、豆製品、蛋肉類、加工食品、雜糧類等，回收後主要是用來養豬，「尚好肥」含有熟廚餘。

城西廚餘高速發酵廠的「尚好肥」，在尚未取得肥料登記證前，今年初連續舉辦3波「資源回收物5倍兌換培養土－黑金大放送」活動，超乎熱烈，共有9622人次參與兌換活動，兌換包數19萬3673包約387公噸）。環保局表示，散裝培養土也有50餘農民申請，用過後的詢問度相當高，另也與安南區城西農民合作種植紅蔥頭，蔥頭碩大、收成理想。