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嘉縣市生命園區嘉138線第1期拓寬竣工 紓解塞車問題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨。圖／嘉縣府提供

嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨，縣長翁章梁上午與水上鄉長劉敬祥、立委蔡易餘等民代視察。

拓寬前平常日交通流量較低，但路段連接忠和國小、忠和國中及成功國小，上下學易壅塞，拓寬後減少會車危險性，讓大型車與機車行車空間分道，提升安全、舒適性及便利性。

笋一期工程2020年12月開工，7月2日竣工，翁章梁會同蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、賴瓊如、黃榮俊、楊秀琴、詹琬蓁等視察，聽取建設處簡報。

建設處說，第一期將5至8公尺狹小道路，拓寬為15公尺，全長約923公尺，調整蜿蜒路型修正至大型車安全行駛範圍，第一期工程結合忠和國中學校門面綠美化，牆面意象美觀，用路人更舒適。

位在水上鄉火葬場及殯儀館由嘉市經管，土地卻在嘉縣，出入嘉138線道路狹窄，鄰近有新啟用水上靈骨塔公墓及民間寶塔，經2任縣長、2任行政院長，多位立委爭取，歷經4年多，獲中央補助拓寬。

第一期工程費1.06億元，拓寬完工通車；第二期從138線岔路往南接火化場，行政院專案補助2.01億元，長度730公尺、寬度15公尺；第三期工程，接續二期終點施作，再回嘉138線，形成環狀道路動線，經費3.6億元，長度1547公尺、寬度15公尺。

第二期工程辦理用地取得，預定2023年中施作；第三期6月23 日獲公路總局核定，市府啟動規畫，未來改建殯葬園區道路全為路寬15公尺，串聯成環狀動線，大幅度提升車輛分流，提高用路人行車安全，讓生命園區交通更順暢便利。

翁章梁說，過去生命園區道路壅塞，礙於園區道路不屬任何編號道路，較難向中央爭取補助，經縣市聯手，透過陳明文、蔡易餘、王美惠協調，終獲中央補助打通拓寬園區內道路，解決長期困擾。

嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨，縣長翁章梁上午與水上鄉長劉敬祥、立委蔡易餘等民代視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨，縣長翁章梁上午與水上鄉長劉敬祥、立委蔡易餘等民代視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期竣工，紓解清明掃墓及上下學交通阻塞民怨。圖／嘉縣府提供

翁章梁 蔡易餘 行政院

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