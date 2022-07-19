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雲林這位老里長超厲害 連辦19年兩個月的免費夏令營

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，年高76歲的他教小朋友練武術。記者蔡維斌／攝影
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，年高76歲的他教小朋友練武術。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠，是連任5屆最資深的元老級里長，他認為教育首重一切，19年前初任里長不久就自辦夏令營，19年來從不間斷，他爭取經費讓虎尾的大學生有打工機會利用暑假教自己家鄉小孩，有國術底子的他還當武師，七旬之年仍教小朋友武術，琴棋武藝讓小朋友學得豐富又快樂。

虎尾安溪里每年暑假最期待的就是「阿忠伯」夏令營，去年疫情嚴重，參加孩子比往年少，但他在加強防疫之下仍照常開班，今年如期舉行，為期7週的夏令營共有80名學童參加。

安溪里夏令營已連辦19年從不間斷，里長蔡朝忠是重要推手，每年夏營開課他就忙裡忙外，但只要看到孩子的笑臉，他都不覺疲累，他感謝各界支持，只要有體力會持續辦下去。

安溪夏令營課程有繪畫、國樂、手作DIY等，除了文藝音樂，年高76歲的蔡朝忠也自開武術課，棍拳套路讓孩子除了練身體還了解傳統武術精深，從武修心，讓孩子遇事能冷靜以對，更不會好勇鬥狠。

蔡朝忠說，他開辦夏令營源於20多年前，社區有3名孩子暑假外出戲水發生溺水意外，他很心痛，當下許願，只要有能力，要辦時間最長的理夏令營，讓孩子整個暑假都有人照顧，不會亂跑發生危險，且可擁有多彩多姿的暑假，因此在許多朋友的幫助下，順利開班至今19年。

安溪夏令營從起初30名學生，增至目前80人，蔡朝忠說，夏令營19年來有很多感人故事，以前小時候參加過夏令營的孩子，如今已升上大學，很多人主動回來擔任老師、志工，也有北部老師看到報導，專程南下來義務當老師，甚至有移民美國40年的退休教授，專程從美國回台來教孩子英文，很讓他感動。

各界的迴響與支持，以及看到社區孩子在改變，是他持續不斷辦夏令的最大動力，夏令營全免費，蔡朝忠說，每次經費不足時，總會有善心社團來相助，讓夏令營延綿不斷，每年陪伴小朋友度過快樂又充實的暑假。

連續參加幾年的陳姓媽媽說，夏令營免費無負擔，長達兩個月，有課輔有才藝，像是社區最棒的安親班，許多家長跟著孩子學，也成長不少，感謝老里長和各善團的用心。

虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，營隊長達兩個月，是雲林期程最長的營隊，除了課輔還有才藝，小朋友學得充實又快樂。記者蔡維斌／攝影
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，營隊長達兩個月，是雲林期程最長的營隊，除了課輔還有才藝，小朋友學得充實又快樂。記者蔡維斌／攝影
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，營隊長達兩個月，是雲林期程最長的營隊，除了課輔還有才藝，小朋友學得充實又快樂。記者蔡維斌／攝影
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，營隊長達兩個月，是雲林期程最長的營隊，除了課輔還有才藝，小朋友學得充實又快樂。記者蔡維斌／攝影
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，營隊長達兩個月，是雲林期程最長的營隊，除了課輔還有才藝，小朋友學得充實又快樂。記者蔡維斌／攝影
虎尾安溪里長蔡朝忠連續開辦社區夏令營長達19年從不間斷，營隊長達兩個月，是雲林期程最長的營隊，除了課輔還有才藝，小朋友學得充實又快樂。記者蔡維斌／攝影

夏令營

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