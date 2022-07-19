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台南「做16歲」成年禮 健走、鑽桌腳、搭船遊安平港…

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府民政局結合廟宇舉辦做16歲活動，將分別在7月23日、31日登場。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府民政局結合廟宇舉辦做16歲活動，將分別在7月23日、31日登場。記者鄭惠仁／攝影

為了發揚府城「做16歲」的傳統文化，台南市政府今年再度與寺廟合作，舉辦相關活動，民政局長姜淋煌、開台天后宮主委盧友禮、火山碧雲寺董事長陳清鏗等人今在安平開台天后宮宣傳做16歲成年禮活動，邀請青少年朋友一起來參加。

姜淋煌表示，台南是眾神之都，也是台灣第一個城市，擁有超過1600家以上的寺廟，宗教文化結合傳統習俗與民眾生活兼容並蓄。做16歲的傳統習俗，也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，而廟宇於七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感，是台南自古以來別具特色的傳統節慶習俗。

今年民政局將活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪、古道健走等兼具傳統與創意方式，讓青少年培養家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化，來完成台南特有的成年禮。

民政局表示，「做16歲」溪北場訂於7月23日在白河火山碧雲寺舉辦健走活動，象徵青少年「不畏艱難，邁向高峰」。廟方更精心設計時光走廊場景，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）等象徵性的祝福，以及向觀音佛祖行禮祈福及鑽轎底，期許學子們心想事成金榜題名，象徵智慧與文化的傳承。

溪南場訂於7月31日在安平開台天后宮舉辦，活動以「成功啟航~青春 飛揚~府城百事大集」為主題，除遵循古禮科儀，更加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，讓參與成年禮的青少年搭船遊安平港，以「 百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」等元素，了解台南及安平的歷史文化。

台南市政府民政局結合廟宇舉辦做16歲活動，將分別在7月23日、31日登場。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府民政局結合廟宇舉辦做16歲活動，將分別在7月23日、31日登場。記者鄭惠仁／攝影

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