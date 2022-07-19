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缺工效應 餐飲服務業首徵「中高齡實習生」
就業市場缺工日益明顯，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度與餐飲業者合作，招募15名45歲以上人力，採「先實習後就業」模式，即日起至本月22日受理報名。
這項「中高齡人才實習計畫；業者釋出不輪班、不久站、不重勞力等非全時工時職缺，並派出資深人員擔任企業教練、擬訂指導重點，為期兩周共40小時實習，通過後可留用為正式人力。
雲嘉南分署長程泰運表示，考量中高齡者具有穩定性、抗壓性也較有責任感等就業優勢，是很適合餐飲門市服務，特別邀請東東餐飲、麥味登及摩斯漢堡等在地知名廠商，提供餐飲服務人員及門市計時人員等15個名額徵求「中高齡實習生」，透過企業教練進行點餐及桌邊服務、環境清潔、食材準備、出餐擺盤及收銀作業等訓練，從實作中慢慢適應工作強度，再自行評估是否可適任，同步減少人才適應不良及企業選才落差問題。
本次計畫將分為履歷收集、企業說明會、企業實習及結業式四部分，中高齡民眾報名後，雲嘉南分署將先安排履歷健檢、面試教學與模擬面談，並協助初步篩選履歷遞送企業，再由企業舉辦說明會，介紹自家產業、工作流程與產品，並安排企業面試，錄取後展開兩周共40小時實習。
實習地點以台南永康、仁德、安平及東區為主，實習期間企業也將依法給予薪資及保險。
該計畫即日起報名至7月22日，以45歲以上有轉職或就業需求的中高齡民眾為對象，報名連結https://reurl.cc/e3orkM，或電洽雲嘉南分署(06)6985945轉1141至1143，或就近至雲嘉南區各就業中心洽詢。
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