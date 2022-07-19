聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南跨海祝福 鄭成功祖廟書法燈籠高掛日本山形市車站
日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，來自台南約300個燈籠高掛在JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場展出，傳達台南與山形兩市友好。山形市市長佐藤孝弘市長在台南祭開幕式拿著台南芒果幫忙宣傳，力挺台南。台南市長黃偉哲表示感謝山形，台南燈籠代表祝福與感謝，期待疫情緩解後早日見面
市府表示，總數約300個來自台南鄭成功祖廟的書法紅燈籠及台南市金城國中學生手繪的台日友好祈願燈籠，在7月、8月間，在人潮往來頻繁的JR山形車站東西向自由通道展出。大紅燈籠與彩繪燈籠交錯陳列，傳達台南市與日本山形市兩座國際友好城市深厚的交流情誼。
市長黃偉哲指出示，這次在山形展出的燈籠是由鄭成功祖廟慷慨捐出，今年春節府城成功燈會博得滿堂彩的書法紅燈籠，以及與山形交流密切的台南市金城國中學生繪製而成。台南的燈籠將台南的平安祈福心意傳遞給山形市，期盼不久的將來疫情平息，與山形市的朋友在台南相見。
日本今年疫情趨緩，停辦兩年的盛大祭典「花笠祭」也將在8月5日至7日復辦，台南燈籠在人潮往來頻繁的JR山形車站東西向自由通道展出，預計屆時將有許多觀光客湧入山形車站周邊，一同欣賞台南燈籠。
山形市政府也在7月15日至17日舉辦台南祭活動，現場準備台南介紹及交流專區，並提供840個鳳梨酥及芒果贈送給現場民眾，有獎徵答獲勝者更可以獲得芒果禮盒，台南市長黃偉哲非常感謝山形市的用心。市府也跨海加碼提供多種觀光文宣、磁鐵及果乾，務必要讓日本朋友欣賞台南燈籠之美的同時，也能更加認識台南，在疫情趨緩後，親自來到台南一遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言