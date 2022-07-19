台南跨海祝福 鄭成功祖廟書法燈籠高掛日本山形市車站

日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，來自台南約300個燈籠高掛在JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場展出，傳達台南與山形兩市友好。山形市市長佐藤孝弘市長在台南祭開幕式拿著台南芒果幫忙宣傳，力挺台南。台南市長黃偉哲表示感謝山形，台南燈籠代表祝福與感謝，期待疫情緩解後早日見面

市府表示，總數約300個來自台南鄭成功祖廟的書法紅燈籠及台南市金城國中學生手繪的台日友好祈願燈籠，在7月、8月間，在人潮往來頻繁的JR山形車站東西向自由通道展出。大紅燈籠與彩繪燈籠交錯陳列，傳達台南市與日本山形市兩座國際友好城市深厚的交流情誼。

市長黃偉哲指出示，這次在山形展出的燈籠是由鄭成功祖廟慷慨捐出，今年春節府城成功燈會博得滿堂彩的書法紅燈籠，以及與山形交流密切的台南市金城國中學生繪製而成。台南的燈籠將台南的平安祈福心意傳遞給山形市，期盼不久的將來疫情平息，與山形市的朋友在台南相見。

日本今年疫情趨緩，停辦兩年的盛大祭典「花笠祭」也將在8月5日至7日復辦，台南燈籠在人潮往來頻繁的JR山形車站東西向自由通道展出，預計屆時將有許多觀光客湧入山形車站周邊，一同欣賞台南燈籠。