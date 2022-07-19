精障者阿偉求職5年無數失敗 多方熱心協助終於穩定工作

許多精神障礙者就業困難，台南永康22歲精神障礙者「阿偉」高職畢業求職一直不順，永康就業中心前後媒合5次工作還是失敗，最後在身障就服員、友善廠商、熱心員工及就醫調整藥物，一年多努力終於看到成果；阿偉不但已穩定就業7個月，乖巧負責更獲得主管好評。

阿偉從小因家庭因素再加上求學時受同學霸凌，造成缺乏自信心、情緒不穩，一直找不到穩定工作；前年阿偉母親路過發現永康就業中心，決定求助，不過一開始還是很不順利。

身障就服員紀宛吟說，檢討如何協助阿偉就業，去年12月運用就業促進工具「職場學習再適應計畫」及廠商「僱用獎助津貼」，協助找到工作，阿偉也能表現穩定，得到廠商肯定。

紀宛吟表示，阿偉前年就由母親陪同求職，雖一直很積極找工作，卻常常因為情緒問題，與公司主管、同事處得不愉快而離職，阿偉因身體障礙及藥物副作用影響、注意力無法集中，產能無法達到公司標準，雖就服員進廠協助了解及指導，但仍無法改善。

去年底阿偉又遭業者辭退，紀宛吟檢討幾次媒合失敗經驗，重新評估阿偉身體障礙產生的工作阻礙，請阿偉就醫調整用藥、找尋適合友善廠商，進而找到馹豐開發技術員工作，因該公司長期進用身心障礙者，對身障者有基本認識，員工對身心障礙者也相當友善，阿偉終於順利工作。

馹豐開發人資楊姓人員表示，阿偉工作初期因個性膽怯不敢主動詢問而且和同事互動困難，還好與紀宛吟依據阿偉狀況找出因應對策，讓同產線的長輩阿姨擔任搭檔「自然支持者」角色，阿偉總算適應良好，工作也很開心。阿偉經常下班後加班、鮮少有休閒活動，紀宛吟也建議阿元運動慢跑，讓自己在工作及生活取得平衡。