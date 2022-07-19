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疫情阻隔！嘉義縣逾千名海外鄉親遭逕遷戶籍 失選舉權
受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，嘉義縣人口跌破50萬人，人口流失，縣府民政處戶政科統計，1至6月逕遷國外共計1563人。
中央選委會公告，年底九合一選舉，11月26日投開票，8月18日發布選舉公告，8月29日至9月2日受理候選人登記，選舉被選舉權基準日在投票前4個月，7月26日是基準日將近。
因出境2年將被遷出戶籍，許多定居海外工作求學者，因全球疫情延燒逾2年，無法返國，擔心喪失權益，透過在台親友了解相關規定。民政處說，國人出境逾2年未入境，戶籍暫時被遷出國外是基於遷徙事實行為，屬於戶籍管理措施，而非喪失我國國籍，也不影響國人身分，請民眾不用擔心。
藍綠都有立委提案修法，擬增訂「因天災、事變，致無法入境或入境顯有困難，或入境有致生命、身體健康受有重大損害之虞者」，不適用出境2年即遷出戶籍登記的規定。對此，內政部說，為了正確戶籍資料，出境2年以上，依法應遷出登記。但
民眾不必擔心，只要出境未逾4年，一回國立即可參加健保，其他相關權益政府也都有因應措施，可確保海外國人權益。
根據戶籍法歷史脈絡，民國40年要出國前必須先申請、遷出，56年出國逾1個月要辦理遷出，73年到85年改為出境滿6個月須辦遷出登記，當初是為確實落實人籍合一制度。
到了86年修法，考量人民工商運作蓬勃，才將6個月提高為2年。國人2年只要回國一次，戶籍就不會斷掉，若是考慮現況認為短暫先不回國，等回國後辦理相關權利仍可恢復。
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