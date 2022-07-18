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嘉義大林「芎蕉山」神秘山洞 如「咒」場景再現

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影

被稱為台灣史上最恐怖的電影「咒」，上映後拿下破億票房獲好評，在嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。

記者在當地人黃姓、簡姓大哥帶路下，今早行駛於易迷路的芎蕉山崎嶇產業道路，拔山涉水，找尋傳說中的古老山洞，山洞共有5處，1處太陡無法到達，這回找到9個山洞口，其中2處已有崩塌情況。

其中一處山洞口非常大，可容下5人進入，山洞壁面可看出為前人手工開鑿痕跡，裡面小隧道非常涼，需用爬行的才可前進，有些山洞因溪水及大雨沖刷已塌掉。

當地居民黃旭成表示，山洞為早期種植甘橘的農夫存放水果之用，當時沒有塑膠籃所以水果是一顆顆疊上，存放洞內保持鮮度，山洞的入口非常小，裡面卻很大，可整個人站起，有天然冰箱之作用。

大美義消分隊長簡志諭說，小時候較大膽，常爬進山洞內探險，再從另一邊洞口出來，山洞內涼爽，今再探訪想起兒時回憶，但，奉勸沒當地人帶路，民眾千萬別來探險，真的太危險了。

長輩常說那裡晚上有殭屍出沒，大林分隊小隊長李權峰說，小時候父母都不要小孩過去芎蕉山那一區，因爲路小叉路口多，擔憂人煙稀少孩子跑去玩耍危險，會用此說法也是在保護孩子。

芎蕉山又有香山之稱，位於嘉義縣大林鎮中坑里東方層巒起伏的小丘陵之間，小丘陵的形成是梅山斷層所造成的，目前當地農民種植香蕉、柳丁、鳳梨及麻竹筍為主。

嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現，讓此區更添神秘感。記者呂慧瑜／攝影

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