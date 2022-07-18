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市長室新掛佛畫藝術引好奇 南市府說明這原因
財團法人夏荊山文化藝術基金會出借的夏荊山著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉，即日起分別於南市民治及永華市政中心市長室張掛外界好奇，市府表示，盼透過觀音佛祖護持，讓台南市風調雨順，疫情退散，也為社會帶來平和與美好善念。
夏荊山文化藝術基金會主辦「萬法心生：夏荊山藝術經典展」，8月5日至9月11日，將在南市立美術館1館舉辦，展覽以「入世紅塵」、「超凡境界」等兩大主題，共展出近百件佛畫。該基金會執行長趙忠傑今在民治市政中心拜會台南市長黃偉哲，在市長室共同揭開畫作。
首場藝術沙龍舉辦於8月6日下午3點半至4點半，由趙忠傑與美國大都會美術館/紐約古根漢美術館教育研究員Nadja Hansen藝術對談，歡迎市民朋友踴躍報名。更多資訊請上財團法人夏荊山文化藝術基金會臉書查詢：https://www.facebook.com/xjsacf。
趙忠傑表示，夏荊山的〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉作品，曾在美國大都會博物館、英國倫敦蘇富比藝術學院、倫敦大學亞非學院及北京故宮展出，疫情期間也受邀歐洲藝術政策學會、史密森尼美國藝術博物館、美國丹佛大學及舊金山華人博物館之邀，做線上展出，為全球疫情趨緩祈福。此次張掛畫作在市長辦公室，希望能護持台南，在疫情期間給予慈悲、莊嚴感受。
南市府指出，夏荊山被譽為「當代佛教藝術巨擘」，1923年生於山東濰坊，隨軍隊來台後，因緣在台南府城結識南懷瑾，奉其為師，為南懷瑾大弟子，妻子也是台南市人，與台南因緣甚深。
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