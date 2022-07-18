快訊

陳佩琪臉書沈寂4個月為陳時中「重出江湖」 網炸鍋：餌吃太急了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市長室新掛佛畫藝術引好奇 南市府說明這原因

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑（右）拜會台南市長黃偉哲，在市長室共同揭開畫作。圖／台南市政提供
夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑（右）拜會台南市長黃偉哲，在市長室共同揭開畫作。圖／台南市政提供

財團法人夏荊山文化藝術基金會出借的夏荊山著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉，即日起分別於南市民治及永華市政中心市長室張掛外界好奇，市府表示，盼透過觀音佛祖護持，讓台南市風調雨順，疫情退散，也為社會帶來平和與美好善念。

夏荊山文化藝術基金會主辦「萬法心生：夏荊山藝術經典展」，8月5日至9月11日，將在南市立美術館1館舉辦，展覽以「入世紅塵」、「超凡境界」等兩大主題，共展出近百件佛畫。該基金會執行長趙忠傑今在民治市政中心拜會台南市長黃偉哲，在市長室共同揭開畫作。

首場藝術沙龍舉辦於8月6日下午3點半至4點半，由趙忠傑與美國大都會美術館/紐約古根漢美術館教育研究員Nadja Hansen藝術對談，歡迎市民朋友踴躍報名。更多資訊請上財團法人夏荊山文化藝術基金會臉書查詢：https://www.facebook.com/xjsacf

趙忠傑表示，夏荊山的〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉作品，曾在美國大都會博物館、英國倫敦蘇富比藝術學院、倫敦大學亞非學院及北京故宮展出，疫情期間也受邀歐洲藝術政策學會、史密森尼美國藝術博物館、美國丹佛大學及舊金山華人博物館之邀，做線上展出，為全球疫情趨緩祈福。此次張掛畫作在市長辦公室，希望能護持台南，在疫情期間給予慈悲、莊嚴感受。

南市府指出，夏荊山被譽為「當代佛教藝術巨擘」，1923年生於山東濰坊，隨軍隊來台後，因緣在台南府城結識南懷瑾，奉其為師，為南懷瑾大弟子，妻子也是台南市人，與台南因緣甚深。

夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑（右）拜會台南市長黃偉哲，在市長室共同揭開畫作。圖／台南市政提供
夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑（右）拜會台南市長黃偉哲，在市長室共同揭開畫作。圖／台南市政提供

疫情 美國 台南 黃偉哲

延伸閱讀

2022花露露的童樂節 重返衛武營 用藝術譜寫夏日回憶 創造最美的親子時光

現代性與圓弧優雅相乘 打造安定身心解憂牙醫診所

台中藝術博覽會落幕 藝術購藏風氣醞釀10年

吃得到Heritage肉桂捲！COFFEE LAW「老宅咖啡館」限時登場　結合展覽、藝術、講座的話題場域

相關新聞

嘉義大林「芎蕉山」神秘山洞 如「咒」場景再現

被稱為台灣史上最恐怖的電影「咒」，上映後拿下破億票房獲好評，在嘉義縣大林鎮「芎蕉山」有5處神秘山洞，有如「咒」的場景再現...

台南熱門旅宿一房難求 大型旅宿住宿率破9成

隨著暑假到來、國旅補助起跑，明顯促進台南觀光市場活耀，南市觀旅局統計，7月起主要景區的遊客數大幅升溫，較五月周末平均增幅...

第1座小腦研究中心揭牌 台大雲林分院邁向國際級研究

台大雲林分院虎尾院區設立國內第一座「小腦研究中心」，院長黃瑞仁親臨主持卸任前最後一個揭牌儀式，由於小腦神經迴路豐富又複雜...

市長室新掛佛畫藝術引好奇 南市府說明這原因

財團法人夏荊山文化藝術基金會出借的夏荊山著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉，即日起分別於南市民治及永華市政中心市...

在家悶太久！雲林家扶復辦夏令營 受扶童參加踴躍

雲林家扶中心去年停辦夏令營，今年復辦，因在家關太久，又逢暑假，有多達百人參加，家扶中心嚴格防疫，入營前需採陰，營隊由家扶...

防西羅殿外鬥毆再發生 南市多管齊下迎廟會

台南市日前發生外縣市進香信眾在中西區西羅殿外聚眾鬥毆事件，為防止類似事件發生，民政局今天邀相關單位協調，會中決定進出路徑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。