在家悶太久！雲林家扶復辦夏令營 受扶童參加踴躍

雲林家扶中心去年停辦夏令營，今年復辦，因在家關太久，又逢暑假，有多達百人參加，家扶中心嚴格防疫，入營前需採陰，營隊由家扶中心扶持的大學生返鄉帶隊，像是大家庭團圓，將在草嶺大自然中，展開三天的生態、藝術之旅。

這項家扶夏令營由台中市中A區惟仕同濟會、保誠人壽、公益彩劵回饋金贊助，課程包含理財、生態、藝術，今天開幕式，將接任惟仕同濟會長的陳明宗帶來「樹葉貼畫」，為夏令營熱身。

保誠人壽也帶來理財大富翁，教孩子管錢記帳，並運用公彩回饋金舉辦一場兒童權利公約小劇場。同濟會創會長林明茂表示，疫情在家悶太久，夏令營讓大家走出戶外，以草嶺為自然教科書，從中學習更多生態學。該會秘書長林士傑及財務長陳晉洲也蒐集多種樹葉，枯枝及花瓣，讓小朋友認識植物世界。

今天夏令營始業式，百名孩童共同創作「用愛灌溉的小樹」作品，象徵以愛呵護小樹，來自雲林家扶的22位大專生，擔任營隊導師，利用草嶺生態，規畫藝術創作、理財、兒童權利公約等課程。

未來三天，百名學童將探訪雲林最潮的雲嶺之丘、蒼翠竹林如同日本嵐山的五元兩角等草嶺景點，還可360度觀看雲林、嘉義、南投無敵雲海與茶園山。就讀小五的鄭欣說，他讀美術班，喜愛水彩、蠟筆畫，夏令營將用落葉、枯枝、果實來作畫，太神奇了，他一定用心創作。