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台南熱門旅宿一房難求 大型旅宿住宿率破9成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局在葫蘆埤辦水域遊憩體驗活動，吸引遊客體驗。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局在葫蘆埤辦水域遊憩體驗活動，吸引遊客體驗。圖／南市觀旅局提供

隨著暑假到來、國旅補助起跑，明顯促進台南觀光市場活耀，南市觀旅局統計，7月起主要景區的遊客數大幅升溫，較五月周末平均增幅近五成，市區大型旅宿的住宿率達9成以上，熱門的旅宿一房難求。

台南市觀旅局表示，南美館因推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，話題性十足，在暑假開始的兩個周末就湧進1.4萬人觀展。受大小朋友喜愛的頑皮世界，也舉辦頑樂消暑沁涼夏活動，除了有可愛的頑皮吉祥物與大家近距離互動，也有街頭氣球魔術師精彩的表演，16、17日就吸引近萬人入園。

觀旅局推出的甜蜜節系列活動，首次選擇在擁有湖邊美景的新營區天鵝湖舉辦「我和青春有個約」活動，吸引5千人來天鵝湖放鬆消暑。另「2022水域遊憩體驗活動-葫蘆埤場次」的體驗活動，也引3百多人體驗獨木舟、立式划槳及龍舟板等水域遊憩活動。

另一年一度七夕限定的「2022臺南七夕嘉年華」，將帶領大家透過「老派約會」了解台南的浪漫情史，並推出「愛的算命BAR」互動體驗展、「愛的八字」台南儀式之旅、「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧、「No Friends Today」酒吧聯名活動，讓大家來台南共度甜蜜的七夕情人夜晚。

地方創生券推出加碼回饋活動，8月底前可到50家地方創生券公告的適用店家消費，每筆消費回饋30%最高享6000元回饋。觀光業者也配合國旅補助再加碼優惠，如台南遠東香格里拉飯店結合宏達電(HTC) 虛擬實境科技，打造沉浸感十足、真實感更為強烈的虛擬實境遊戲空間，精選多款HTC VIVE熱門虛擬實境遊戲，適合不同年齡層玩家或親子同樂；更推出周日至周四入住，並於訂房時告知使用悠遊國旅補助，於辦理入住時，可再獲得加倍1300元美食住宿回饋金。

觀旅局長郭貞慧表示，為了吸引遊客，市府各局處都動起來，陸續推出多場精彩的夏日系列活動，不論是美食體驗、購物及海上遊樂都是應有盡有，預計在暑期最後一個周末，即將辦理「台南夏日音樂節」，會在將軍漁港飆唱一整晚，還有漂亮的煙火為精彩的暑假畫下完美的句點。

台南旅遊網：https://www.twtainan.net

地方創生券官網：https://twrr-vouchers.ndc.gov.tw/activity.php

香格里拉優惠官網：http://www.shangri-la.com/tc/tainan/fareasternplazashangrila/offers/

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