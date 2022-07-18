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第1座小腦研究中心揭牌 台大雲林分院邁向國際級研究

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大雲林分院今天揭牌成立國內第1座小腦研究中心。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院今天揭牌成立國內第1座小腦研究中心。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院虎尾院區設立國內第一座「小腦研究中心」，院長黃瑞仁親臨主持卸任前最後一個揭牌儀式，由於小腦神經迴路豐富又複雜，國際間幾無人投入研究，他期許台大團隊合作之下，讓小腦學術研究躍上國際舞台，甚至為台大爭取第一座諾貝爾獎，造福人群。

小腦研究中心主任黃偉烈指出，很多人只知道小腦和運動、平衡有關；其實近年的研究認為，小腦神經迴路豐富與密集的程度高過大腦3.5倍，有如電腦中央處理器的角色，為入探索小腦與疾病的關聯，加上臨床門診發現許多老人手發抖、失憶、認知疾病可能與小腦有關，因而在院長黃瑞仁支持下，催生了小腦研究中心的成立。

「研究沒有妥協唯有求真！」院長黃瑞仁說，在科技部專案計畫支持下，台大藥理所醫師潘明楷、醫檢師王怡梅等人投入多年小腦研究，有了重要貢獻，成功開發「小腦腦波」新技術，成為國內甚至國際間第1個可直接量測小腦神經電訊號的技術，應用此技術找出人類最常見的動作障礙疾病「原發性顫抖症」的致病機轉，發表於國際頂尖醫學期刊，並獲第17屆國家新創獎。

黃瑞仁說，該中心第一批300萬元儀器已到位，並打造一個無電波干擾空間，讓團隊可全心投入小腦功能研究，這是國內第一個小腦純研究單位，具有研究轉型的指標意義，期許團隊通力合作探索未知的領域，相信不久將來可躍上國際尖端研究的舞台，為病患帶來實質的醫療幫助，甚為台大摘回第一座諾貝爾獎，貢獻人類。

醫師潘明楷也指出，該中心短期內將以腦部電生理研究為優先，包括腦波、事件相關電位的量度，也將整合電腦標準化的神經心理測驗，來對神經、精神疾患的中樞神經機轉進行探索，對臨床上觀察到的現象提供解釋。長期更希望結合腦部造影等技術，闡明小腦的各種生理意義，並提出具有臨床價值的觀點。

今天揭牌幾分離情依依，小腦中心的成立，可說是送給即將卸任的院長黃瑞仁最好的禮物。

即將卸任的台大雲林分院長黃瑞仁今天主持卸任前最後一個揭牌儀式。記者蔡維斌／攝影
即將卸任的台大雲林分院長黃瑞仁今天主持卸任前最後一個揭牌儀式。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院今天揭牌成立國內第1座小腦研究中心。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院今天揭牌成立國內第1座小腦研究中心。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院成立國內第1座小腦研究中心，先期研究成果已躍上國際醫學期刊並榮獲國家新創獎。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院成立國內第1座小腦研究中心，先期研究成果已躍上國際醫學期刊並榮獲國家新創獎。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院今天揭牌成立國內第1座小腦研究中心。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院今天揭牌成立國內第1座小腦研究中心。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院成立國內第1座小腦研究中心，先期研究成果已躍上國際醫學期刊並榮獲國家新創獎。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院成立國內第1座小腦研究中心，先期研究成果已躍上國際醫學期刊並榮獲國家新創獎。記者蔡維斌／攝影

台大 諾貝爾獎 醫師 雲林

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