第1座小腦研究中心揭牌 台大雲林分院邁向國際級研究

台大雲林分院虎尾院區設立國內第一座「小腦研究中心」，院長黃瑞仁親臨主持卸任前最後一個揭牌儀式，由於小腦神經迴路豐富又複雜，國際間幾無人投入研究，他期許台大團隊合作之下，讓小腦學術研究躍上國際舞台，甚至為台大爭取第一座諾貝爾獎，造福人群。

小腦研究中心主任黃偉烈指出，很多人只知道小腦和運動、平衡有關；其實近年的研究認為，小腦神經迴路豐富與密集的程度高過大腦3.5倍，有如電腦中央處理器的角色，為入探索小腦與疾病的關聯，加上臨床門診發現許多老人手發抖、失憶、認知疾病可能與小腦有關，因而在院長黃瑞仁支持下，催生了小腦研究中心的成立。

「研究沒有妥協唯有求真！」院長黃瑞仁說，在科技部專案計畫支持下，台大藥理所醫師潘明楷、醫檢師王怡梅等人投入多年小腦研究，有了重要貢獻，成功開發「小腦腦波」新技術，成為國內甚至國際間第1個可直接量測小腦神經電訊號的技術，應用此技術找出人類最常見的動作障礙疾病「原發性顫抖症」的致病機轉，發表於國際頂尖醫學期刊，並獲第17屆國家新創獎。

黃瑞仁說，該中心第一批300萬元儀器已到位，並打造一個無電波干擾空間，讓團隊可全心投入小腦功能研究，這是國內第一個小腦純研究單位，具有研究轉型的指標意義，期許團隊通力合作探索未知的領域，相信不久將來可躍上國際尖端研究的舞台，為病患帶來實質的醫療幫助，甚為台大摘回第一座諾貝爾獎，貢獻人類。

醫師潘明楷也指出，該中心短期內將以腦部電生理研究為優先，包括腦波、事件相關電位的量度，也將整合電腦標準化的神經心理測驗，來對神經、精神疾患的中樞神經機轉進行探索，對臨床上觀察到的現象提供解釋。長期更希望結合腦部造影等技術，闡明小腦的各種生理意義，並提出具有臨床價值的觀點。