聽新聞
test
0:00 / 0:00
防西羅殿外鬥毆再發生 南市多管齊下迎廟會
台南市日前發生外縣市進香信眾在中西區西羅殿外聚眾鬥毆事件，為防止類似事件發生，民政局今天邀相關單位協調，會中決定進出路徑，以及進香期間組聯合稽查小組勸導及制止違規行為，不從即依法裁罰。
民政局表示，因應後續廣澤尊王農曆八月聖誕期間，各地進香團體、友宮到訪時可能對當地產生治安、交通、環境清潔，及鞭炮施放等問題，今天邀集消防局、環保局、警察局、中西區公所及西羅殿管理委員會等單位，舉行開「因應西羅殿廣澤尊王聖誕各界進香團參香相關事項協調會」，以持續落實廟會優質化政策。
協調會重要結論如下：
一、請廟方透過官方臉書置頂文章，以及各路口懸掛告示牌等方式，宣導進香團體從民生路與康樂街路口進入，直行康樂街或右轉民權路離場，並事先申請廟前康樂街路段的路權以供使用。
二、請廟方聘請專業義警、義交人員，指揮交通並控制入場順序。
三、請廟方在香期開始前，在附近的路口懸掛紅布條，請進香團體減量施放鞭炮並勿沿街施放，並於活動期間聘請固定的人員執行清潔工作。
四、請廟方訂定自制公約，放置於官方臉書告知進香團體，前來西羅殿進香應遵守台南市廟會優質化政策相關規定。
五、為因應大批進香團體，由民政局督導中西區公所於進香期間周休假日，組聯合稽查小組，對於進香團體如有占用道路排放鞭炮或其他違規行為，即時勸導、制止，如有不從，依法裁罰，共同維護市民的安寧。
民政局長姜淋煌表示，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，神靈赫濯，香火鼎盛，信徒遍及海內外，平時積極配合宗教優質化政策，廟方今天配合市府召開協調會與各機關充分交換意見，相信在大家齊心努力下，一定可以將進香期間的各項衝擊降至最低，共同維護市民生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言