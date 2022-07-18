防西羅殿外鬥毆再發生 南市多管齊下迎廟會

有一種味道承載了許多人的美食記憶，是台南人從小吃到大的熟悉美味，是遊子在外想念的家鄉味，是旅客到府城必吃台菜，是讓人會想一訪再訪的古早味，走過30年載的「台南福樓」深具吸引魅力，更早在11年前就獲得法國米其林綠色指南推薦，連外國人都好愛。

2022-07-18 16:34