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「幸福嘉義米」抗稻熱病 5公頃契作是否擴大？市農會再評估

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）和藝人許效舜體驗幸福嘉義米割稻。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）和藝人許效舜體驗幸福嘉義米割稻。圖／嘉義市政府提供

嘉義市以台農82號米打造「幸福嘉義米」品牌，市長黃敏惠昨天陪藝人許效舜拍攝取景，市府建設處表示，農民回饋此品種較耐稻熱病，影響收成小，還有人想加入；嘉市農會指出，目前契作5公頃，需考量農民能否符合申請產銷履歷、銷售要有長期客源，再考量是否擴大面積。

建設處表示，這一期的稻熱病嚴重，但台農82號相對損失少，市府及農會人員到田裡關心，種台農82的農民告知，稻熱病不用噴什麼藥，且收成影響1、2成，相較其他品種產量減4、5成，覺得這支米不錯，還有其他農民也想加入種植。

建設處也說，台農82號米今年一期收成約40幾公噸，市面販售600克120元、1公斤180元，本來第二期就希望擴大栽種，不過有簽約，後續再與農民、嘉市農會討論。

嘉市農會總幹事黃騰輝說，台農82號米去年試種2公頃，銷售情形不錯，今年擴大5名農民共種約5公頃，一期剛採收完畢，正於米廠處理，二期先維持種植五公頃，並視一期銷售狀況來評估。

黃騰輝指出，82號米契作且要求農民通過產銷履歷，要考慮農地水質、農民耕作要做工作日誌習性能否配合等，且後端銷售量最重要，畢竟此款米比一般價格貴，需要固定回頭客，賣小吃的店家採用意願恐不高，要努力找長期合作客戶；如果現階段產銷平衡，面積只能緩步增加。

藝人許效舜昨到嘉市，拜訪台農82號米研發者嘉義農業試驗所吳永培博士，及游啟琳先生，實際體驗農民收割稻米的過程，黃敏惠化身神秘嘉賓推薦幸福嘉義米，也親自示範割稻方式，架勢十足，整集拍攝成「愛台灣的故事—名揚國際的『幸福米』」，可上網收看https://www.youtube.com/watch?v=Nz4Q-FULxek

嘉義市長黃敏惠示範幸福嘉義米割稻方式，架勢十足。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠示範幸福嘉義米割稻方式，架勢十足。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左一）和藝人許效舜（右一）體驗幸福嘉義米割稻。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左一）和藝人許效舜（右一）體驗幸福嘉義米割稻。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）和藝人許效舜體驗幸福嘉義米割稻。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）和藝人許效舜體驗幸福嘉義米割稻。圖／嘉義市政府提供

農民 農會 嘉義 黃敏惠 許效舜

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