嘉縣水上鄉參選人看板先交鋒 比拚曝光度

嘉義縣水上鄉長藍綠選舉升溫，選舉大小看板之戰已展開，在水上鄉重要路口，皆可見國民黨參選人陳德榮的大型看板，陳德榮表示，目標總共要立10面；而民進黨林緗亭則選則以A2大小的日本風格海報提供給支持者張貼及索取，兩位參選人首戰看板曝光度比拚，提升選戰熱度。

陳德榮表示，目前積極選定於水上鄉重點路口，已選定9處立看版，目標共要立10面大型看版，並於9月登記前徒步拜訪走完26個村莊為目標，本月24日9點半舉行民眾服務處進駐記者會。

林緗亭說，海報特別參考日本選舉風格，她說，過往選舉候選人搭大型看板廣告是基本功，透過海報的張貼甚至支持者主動張貼，對她的能見度都相對提升許多，目前貼完及索取已有近1千張海報。

國民黨嘉義縣黨部徵召現任水上鄉民眾服務社理事長陳德榮參選水上鄉長，陳是已故資深鄉代表陳水塗兒子，議員王啟澧表哥，家族長期服務地方，陳德榮於2018年代表國民黨參選水上鄉長，僅差現任鄉長劉敬祥1169票。