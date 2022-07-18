奇美醫與中壽、成大合作推出全數位化智慧健康管理服務

奇美醫療體系今天與中國人壽、成功大學數位生活科技研發中心及聯庭智能聯合推出「全數位化的保戶智慧健康旅程管理服務」，透過數位串聯將保險、健康、醫療及照護融入在保戶生活。

奇美醫療體系總院長邱仲慶表示，很高興能夠與中壽一同啟動這項服務，讓數位科技能夠從醫療照顧、到後段的醫療理賠，都能夠用數位科技、減少病人進出醫院，對中壽保戶服務能夠有很大進展。

成大數位生活科技研發中心主任莊坤達表示，成大技術轉移聯庭智能公司提供包括奇美醫院病人，還有台南32萬中壽保戶，也都能有相關的數位服務。非常感謝奇美節中壽全力支持。

台南市衛生局長許以霖感謝中壽選擇台南，他說過去的印象，中壽大多做外商公司，願意參與這項合作讓人感動，連他都覺得應該跳到他們保險公司成為客戶，感謝成大與奇美在防疫期間支持市政府防疫，大家一起打拼繼續下去，讓台南不只是美食之都，也能成為數位化健康都市。

中壽總經理黄淑芬表示，這是創新的全新服務，跨領域多方合作結合門診預約、客戶專屬、健康促進預防醫學，一定會持續推動下去。