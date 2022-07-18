快訊

本土BA.5再增二例 皆和接機有關

影／哥吉拉公仔釀婚姻危機 彰化公仔神人曝噴千萬沒離婚

麗薩的葬禮：烏克蘭戰火下的唐氏症女孩之死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨嘉義縣番路鄉長 今縣黨部提名陳正昇出戰

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣黨部今正式公告提名鄉民代表會副主席陳正昇，代表民進黨參選番路鄉長。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣黨部今正式公告提名鄉民代表會副主席陳正昇，代表民進黨參選番路鄉長。記者呂慧瑜／翻攝

民進黨嘉義縣鄉鎮市長參選人僅剩番路鄉鄉長未定，14日由2家民調公司進行電話民調，結果由鄉民代表會副主席陳正昇勝出，今縣黨部正式公告，提名陳正昇代表民進黨參選番路鄉長。

縣黨部指出，現任主席林宏謙、副主席陳正昇有意爭取番路鄉長，經議長張明達協調初選，縣長翁章梁及立委陳明文共同見證，上周14日由2家民調公司進行電話民調，由陳正昇勝出。

鄉民代表會副主席陳正昇表示，感謝鄉民支持，會努力勤跑基層，將番路鄉帶向更好的未來，也謝謝主席林宏謙的支持。

鄉民代表會主席林宏謙說，祝福陳正昇將番路帶向更進步的未來，感謝大家支持，也將全力支持勝出者。

民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎說，陳正昇擔任過五屆鄉民代表，兩屆代表會副主席，兩屆縣農會理事，兩屆番路鄉農會理事，資歷完整，一路從基層爬升，民意基礎穩固，服務熱心，代表民進黨出馬角逐下屆番路鄉長。

民進黨 民調 林宏謙

延伸閱讀

嘉義縣5歲以下莫德納 明天10點起開放預約

搶灘料羅灣長泳登場 近千人體驗早年運補艱辛

綠營番路鄉長初選民調揭曉 鄉代會副主席陳正昇獲提名

遭卸任苗栗縣黨部主委 鍾東錦：「我會更認真選舉」

相關新聞

比恐龍更古老物種 新港漁港捕獲「灰六鰓鯊」

台東新港漁港捕獲的一尾鯊魚，因為十分罕見，漁民一開始還錯認，經東部海生研究中心鑑定為「灰六鰓鯊」，此一物種被認為是世界上...

奇美醫與中壽、成大合作推出全數位化智慧健康管理服務

奇美醫療體系今天與中國人壽、成功大學數位生活科技研發中心及聯庭智能聯合推出「全數位化的保戶智慧健康旅程管理服務」，透過數...

南市國產蜂蜜頒獎 今年減產約5成大都維持原價

台南市政府農業局今天辦理龍眼蜂蜜評鑑頒獎，今年參賽蜂蜜全數通過抗生素及農藥殘留檢驗，消費者可安心飲用。蜂農說，今年龍眼開...

民進黨嘉義縣番路鄉長 今縣黨部提名陳正昇出戰

民進黨嘉義縣鄉鎮市長參選人僅剩番路鄉鄉長未定，14日由2家民調公司進行電話民調，結果由鄉民代表會副主席陳正昇勝出，今縣黨...

台南市餐旅教育協會理事長交接 將發行旅遊美食護照

台南市餐旅教育協會南市餐旅教育協會昨天舉辦會員大會，選出大億國際旅行社周立峯為新任理事長，他表示，台南市在2024年將舉...

台大雲林分院黃瑞仁任期屆滿 率隊北返參台大校長候選

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁致力弭平城鄉醫療差距，更跳脫醫學中心思維與各級醫院醫療分工合作，提升偏鄉就醫可近性、醫療品質，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。