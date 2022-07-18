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民進黨嘉義縣番路鄉長 今縣黨部提名陳正昇出戰
民進黨嘉義縣鄉鎮市長參選人僅剩番路鄉鄉長未定，14日由2家民調公司進行電話民調，結果由鄉民代表會副主席陳正昇勝出，今縣黨部正式公告，提名陳正昇代表民進黨參選番路鄉長。
縣黨部指出，現任主席林宏謙、副主席陳正昇有意爭取番路鄉長，經議長張明達協調初選，縣長翁章梁及立委陳明文共同見證，上周14日由2家民調公司進行電話民調，由陳正昇勝出。
鄉民代表會副主席陳正昇表示，感謝鄉民支持，會努力勤跑基層，將番路鄉帶向更好的未來，也謝謝主席林宏謙的支持。
鄉民代表會主席林宏謙說，祝福陳正昇將番路帶向更進步的未來，感謝大家支持，也將全力支持勝出者。
民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎說，陳正昇擔任過五屆鄉民代表，兩屆代表會副主席，兩屆縣農會理事，兩屆番路鄉農會理事，資歷完整，一路從基層爬升，民意基礎穩固，服務熱心，代表民進黨出馬角逐下屆番路鄉長。
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