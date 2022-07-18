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台南市餐旅教育協會理事長交接 將發行旅遊美食護照

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市餐旅教育協會新舊任理事長交接昨天舉行儀式，左為新任理事長周立峯、右為原理事長蘇宏文，中為台南市觀光旅遊局局長郭貞慧。記者修瑞瑩／攝影
台南市餐旅教育協會新舊任理事長交接昨天舉行儀式，左為新任理事長周立峯、右為原理事長蘇宏文，中為台南市觀光旅遊局局長郭貞慧。記者修瑞瑩／攝影

台南市餐旅教育協會南市餐旅教育協會昨天舉辦會員大會，選出大億國際旅行社周立峯為新任理事長，他表示，台南市在2024年將舉辦台南400年博覽會，並有相關的紀念活動，他任內將結合市府發行「台南旅遊美食護照」，以促進旅遊與餐飲業發展，為迎接400周年做好準備。

會員大會昨天在北區富信大飯店舉辦，會中由第6屆理事長、台南應用科大餐飲系教授蘇宏文，與新任理事長交接，包括副市長戴謙、觀光旅遊局局長郭貞慧及台南飯店、餐飲界人士參與。

周立峯表示，台南市餐旅教育協會跨域與各界合作，除了結合台南市各大旅館定期於飯店及餐廳舉辦理監事會議暨會員研習課程外，並與台南應用科技大學、崑山科技大學、中華醫事科技大學、遠東科技大學、正修科技大學等校的教授群，舉辦有關咖啡烘焙研習、咖啡拉花比賽、VR旅店導覽+3D旅遊等活動。

並結合成大食品安全衛生風險管理研究所教授交流，重視食品安全，對於提升台南旅遊與餐飲品質有很大幫助，未來仍將努力進行餐飲、旅館、旅遊、及教育跨領域整合。

台南 咖啡 食品安全

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