快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大雲林分院黃瑞仁任期屆滿 率隊北返參台大校長候選

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）感謝台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）、副院長馬惠明（左）對雲林醫療貢獻。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）感謝台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）、副院長馬惠明（左）對雲林醫療貢獻。記者黃于凡／攝影

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁致力弭平城鄉醫療差距，更跳脫醫學中心思維與各級醫院醫療分工合作，提升偏鄉就醫可近性、醫療品質，有「雲林史懷哲」之稱，7月底任期屆滿，將返總院成為國立台灣大學校長候選人，由副院長馬惠明接任雲林分院院長，縣長張麗善今特地舉辦記者會，感念他為雲林奉獻12年。

張麗善語帶哽咽說，早期每天25部遊覽車一早載著雲林病患到林口長庚就醫、每10萬人分配不到一名急診醫師，感謝黃瑞仁帶領醫療團隊，發展偏鄉急重症資源整合與創新服務，克服地理限制和醫師人力不足問題，讓鄉親都能就近就醫，因此她今天堅持舉辦記者會，帶領縣府團隊代表雲林鄉親表達深深的感謝。

張麗善也說，原本醫師來雲林待不到2年就想走了，但黃瑞仁知人善任、打造優質環境，並帶領團隊在服務過程中找到從醫價值，現在206名主治醫生中，留任雲林超過5年的比例高達5成5，實為雲林鄉親的福音。

黃瑞仁表示，感謝縣府一直以來給台大醫院雲林分院很大的支持，盼未來在前進全人照護醫學中心道路上，不忘初衷，努力實踐大學醫院責任與理想，也期盼雲林分院以守護中台灣健康為使命，成為雲嘉平原醫療燈塔，持續照顧鄉親健康。

馬惠明說，常聽到有人說，感謝台大醫療團隊為雲林奉獻，但他認為應該要感謝雲林鄉親，讓台大醫療團隊能在這塊土地找到價值，為地方貢獻心力，他也說，「可以接受病人因病而病死，但是不能接受因窮而病死」未來會持續為雲林盡一分心力。

衛生局長曾春美說，雲林老年人口比高達19.4%，年長者「就醫難」情況屢見不鮮，感謝黃瑞仁帶領副院長馬惠明及醫療團隊以視訊方式與基層診所合作，也指導副院長劉宏輝、陳健弘走入社區，與長青食堂、社區醫療群合作，推動阿波羅社區健康促進醫療服務，提供C型肝炎外展門診服務。

此外，2020年2月更首創「無上呼吸道及發燒症狀居家隔離（檢疫）通訊診療」、「COVID-19智慧e化派案個管平台」，減少個案外出就醫感染風險，也加速評估流程、落實輕重症分流收治，並配合雲林6大專責醫院訂定分流機制，建立「安心雲林e院聯防--兒科急診6星遠距共照服務」，成功救治6歲重症兒童。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）即將屆滿返回總院，縣長張麗善（左）今頒發醫療特殊貢獻獎。記者黃于凡／攝影
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右）即將屆滿返回總院，縣長張麗善（左）今頒發醫療特殊貢獻獎。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右五）今率縣府團隊，代表雲林鄉親向台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（前排右六）表示感謝。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右五）今率縣府團隊，代表雲林鄉親向台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（前排右六）表示感謝。記者黃于凡／攝影
雲林縣衛生局長曾春美（前排左一）與衛生局團隊今親自到場對台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（前排左五）表達感謝。記者黃于凡／攝影
雲林縣衛生局長曾春美（前排左一）與衛生局團隊今親自到場對台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（前排左五）表達感謝。記者黃于凡／攝影

雲林 台大醫院

延伸閱讀

影／台1線石牛溪橋竣工 張麗善、劉建國為建設交鋒

雲林5大振興拚觀光 最夯「百萬名車抽特斯拉」再度出線

台大校長9名候選人正式名單出爐 10月8日前選出新校長

東勢鄉公所重建流標10次 預算追加到近兩億元

相關新聞

台南市餐旅教育協會理事長交接 將發行旅遊美食護照

台南市餐旅教育協會南市餐旅教育協會昨天舉辦會員大會，選出大億國際旅行社周立峯為新任理事長，他表示，台南市在2024年將舉...

台大雲林分院黃瑞仁任期屆滿 率隊北返參台大校長候選

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁致力弭平城鄉醫療差距，更跳脫醫學中心思維與各級醫院醫療分工合作，提升偏鄉就醫可近性、醫療品質，...

台南東區、仁德大雨必淹區 新建調節池下水道分流改善

為改善台南市東區及仁德區周邊中山路、自由路及裕義路等重要幹道積淹水，台南市政府爭取營建署前瞻計畫經費辦理「文忠公園調節池...

感謝郵局相挺 北台南家扶中心籌助學金度難關

北台南家扶中心籌募助學金，與台南郵局合作「集小愛成大愛」跳蚤市場愛心義賣活動，今明兩天在7處郵局同步登場，目前距離目標仍...

嘉縣老人占比全國最高 9/8辦失智症紀錄片放映座談會

嘉義縣社會局與嘉義縣人力發展所、財團法人天主教失智老人社會福利基金會合作，將於9月8日下午2點30分，於人力發展所辦理失...

減少路殺 南市府將這樣守護鹽水溪陸蟹

每年6至11月是凶狠圓軸蟹繁殖季，台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，因車輛往來頻繁，陸蟹常遭輾壓死亡，台南市政府農業局近日在沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。