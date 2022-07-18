台大雲林分院黃瑞仁任期屆滿 率隊北返參台大校長候選

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁致力弭平城鄉醫療差距，更跳脫醫學中心思維與各級醫院醫療分工合作，提升偏鄉就醫可近性、醫療品質，有「雲林史懷哲」之稱，7月底任期屆滿，將返總院成為國立台灣大學校長候選人，由副院長馬惠明接任雲林分院院長，縣長張麗善今特地舉辦記者會，感念他為雲林奉獻12年。

張麗善語帶哽咽說，早期每天25部遊覽車一早載著雲林病患到林口長庚就醫、每10萬人分配不到一名急診醫師，感謝黃瑞仁帶領醫療團隊，發展偏鄉急重症資源整合與創新服務，克服地理限制和醫師人力不足問題，讓鄉親都能就近就醫，因此她今天堅持舉辦記者會，帶領縣府團隊代表雲林鄉親表達深深的感謝。

張麗善也說，原本醫師來雲林待不到2年就想走了，但黃瑞仁知人善任、打造優質環境，並帶領團隊在服務過程中找到從醫價值，現在206名主治醫生中，留任雲林超過5年的比例高達5成5，實為雲林鄉親的福音。

黃瑞仁表示，感謝縣府一直以來給台大醫院雲林分院很大的支持，盼未來在前進全人照護醫學中心道路上，不忘初衷，努力實踐大學醫院責任與理想，也期盼雲林分院以守護中台灣健康為使命，成為雲嘉平原醫療燈塔，持續照顧鄉親健康。

馬惠明說，常聽到有人說，感謝台大醫療團隊為雲林奉獻，但他認為應該要感謝雲林鄉親，讓台大醫療團隊能在這塊土地找到價值，為地方貢獻心力，他也說，「可以接受病人因病而病死，但是不能接受因窮而病死」未來會持續為雲林盡一分心力。

衛生局長曾春美說，雲林老年人口比高達19.4%，年長者「就醫難」情況屢見不鮮，感謝黃瑞仁帶領副院長馬惠明及醫療團隊以視訊方式與基層診所合作，也指導副院長劉宏輝、陳健弘走入社區，與長青食堂、社區醫療群合作，推動阿波羅社區健康促進醫療服務，提供C型肝炎外展門診服務。