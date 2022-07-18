台南東區、仁德大雨必淹區 新建調節池下水道分流改善

為改善台南市東區及仁德區周邊中山路、自由路及裕義路等重要幹道積淹水，台南市政府爭取營建署前瞻計畫經費辦理「文忠公園調節池新建及下水道分流工程」、獲得補助1億元，預計明年3月完工。黃偉哲今天到工地視察，感謝營建署支援，承諾文忠公園優化，列為下年度優先市政項目，讓東區、仁德區民眾都有更好的綠地，更安全的洪水調節池。

黃偉哲表示，短時強降雨是目前治水防洪一大挑戰，東區東門路及自由路口因為天然地形坡度陡峭，往年常因一場午後雷陣雨，超過既有排水負荷就造成周邊淹水。今天特別來看文中調節池及下水道箱涵新建工程，非常感謝營建署經費支援，讓文忠公園底下能有大容量約6400立方公尺調節池，能有效解決短暫強降雨威脅。

黃偉哲指出，新建調節池可因應雨量大概70到80公厘，能夠延遲大概一個小時到兩個小時雨水，有效減少、或解決淹水情形，水的排放也可以非常順暢，不但有涵養水源的功能，還可減少淹水的功能。

另調節池蓋好後公園也會恢復起來，可增加市民遊憩空間，尤其很多議員都非常重視如何把這個公園優化，他在下年度會把文忠公園的優化，列為優先的市政項目，能夠讓東區和仁德區的民眾都有一個更好的綠地，更安全的調節池。

水利局長韓榮華表示，東門路一帶淹水問題，原本規畫下水道幹線延伸方式改善，但因此處屬市區及仁德區交通要道且管線問題複雜，改善工程推動困難。經多次檢討修正改變策略，採用綜合治水及逕流分擔，利用既有文忠公園興建多功能調節池，可增加約6500立方滯洪空間，不單增加都市透水保水能力改善淹水風險，也配合地方意見，公園設施重新規畫改造增設運動休閒設施，完工後提供更優質友善公園綠地。

黃偉哲強調，治水工程能改善、該做的市府會持續推動，而面對氣候暖化劇烈天候型態，防汛不可掉以輕心，5、6月份幾波梅雨看起來排水設施有通過初步考驗，但接下來7到9月午後雷陣雨及颱風挑戰，水利局要提高警覺、超前佈署減少淹水帶來損失。