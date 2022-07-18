感謝郵局相挺 北台南家扶中心籌助學金度難關

北台南家扶中心籌募助學金，與台南郵局合作「集小愛成大愛」跳蚤市場愛心義賣活動，今明兩天在7處郵局同步登場，目前距離目標仍有236萬元缺口，籲請各界捐助愛心。

北台南家扶中心與郵局合作「集小愛成大愛」跳蚤市場愛心義賣活動已15年，今年在新營、白河、佳里、麻豆、善化(中山路)、永康、歸仁郵局門口擺攤進行14場次愛心義賣活動，北台南家扶中心主任莊淑惠、台南郵政總局企劃行銷科科長許春木籲請民眾共同響應家扶『窮，不能窮教育』教育脫貧理念，協助弱勢兒少安心向學。

北台南家扶中心說，新學期需籌措681萬元助學金協助350位高中職大專生及550名中小學生圓升學夢想，距離目標仍有236萬元缺口，洽詢電話（06）6324560。

參與助學義賣的龔姓及林姓學生表達對外界感謝，龔父在8年前因肝癌病逝，家庭重擔由越南籍母親一肩扛起，因學歷及語言限制只能從事臨時工，因體會父親生病之苦立志成為護理師，除醫病助人熱誠也期能透由教育脫貧畢業後即能就業穩定家中經濟。林姓學生因父母雙雙罹癌，母親3年前病故，求學路更艱辛，父親在健康許可下從事雜工，省吃儉用讓林繼續求學。

台南郵局除提供場地外並大力捐贈8大箱抗菌洗衣精、洗手乳，現任卡多良食館董事長的扶幼主委鄭淑秋並帶來40盒桂圓小蛋糕盼能增加買氣。