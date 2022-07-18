嘉縣老人占比全國最高 9/8辦失智症紀錄片放映座談會
嘉義縣社會局與嘉義縣人力發展所、財團法人天主教失智老人社會福利基金會合作，將於9月8日下午2點30分，於人力發展所辦理失智症紀錄片「有你相伴的旅程」播映。
映後縣長翁章梁、天主教失智老人社福基金會主任陳俊佑、失智症專家主任曹汶龍及電影男主角岳朝霖共同與談。
嘉義縣政府指出，截至今年6月底，縣65歲以上老年人口占比達21.41%，為全國高齡人口比率最高縣市，依台灣失智症協會數據顯示，每13個老人中即有1人可能為失智患者。
紀錄片內容提及「男性照顧者、失智症照護、友善職場、安寧照護等議題」，除認識失智症照護議題，更讓社會大眾了解家庭照顧者的辛勞。
嘉義縣社會局表示，為減輕家庭照顧者照顧負荷，辦理「家庭照顧者支持性服務中心」，提供照顧諮詢、社工轉介、8大項照顧者支持性服務，若有相關照顧需求請撥打專線05-3620900 轉分機3221。
本次活動鼓勵家庭照顧者踴躍報名，了解其他家庭照顧樣貌、適當喘息、交流等，報名資訊搜尋「天主教失智老人基金會官網」，截止日8月25日下午5點。痾
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