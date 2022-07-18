減少路殺 南市府將這樣守護鹽水溪陸蟹
每年6至11月是凶狠圓軸蟹繁殖季，台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，因車輛往來頻繁，陸蟹常遭輾壓死亡，台南市政府農業局近日在沿線路口設置警告牌，提醒用路人行車降速避讓，一起守護陸蟹。
農業局說，在市長黃偉哲指示下，將在鹽水溪河岸民權路四段至安北路間機車便道，於7月22日前，設置警告並逐步在其他路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。
農業局長李建裕表示，為減少陸蟹被路燈光線吸引迷失方向，致一直在路上徘徊而遭路殺，將請該路段管理單位於現有路燈加光罩，也將發動志工使用畚箕等工具護送陸蟹上堤岸完成繁殖。
黃偉哲表示，台江國家公園管理處在國家公園範圍內，諸如曾文溪河岸，青草崙夢幻湖及周緣海岸林等，做了許多護蟹工作，幫助陸蟹媽媽安全生產，市府將與台管處合作，共同守護陸蟹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言