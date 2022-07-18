減少路殺 南市府將這樣守護鹽水溪陸蟹

每年6至11月是凶狠圓軸蟹繁殖季，台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，因車輛往來頻繁，陸蟹常遭輾壓死亡，台南市政府農業局近日在沿線路口設置警告牌，提醒用路人行車降速避讓，一起守護陸蟹。

農業局說，在市長黃偉哲指示下，將在鹽水溪河岸民權路四段至安北路間機車便道，於7月22日前，設置警告並逐步在其他路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。

農業局長李建裕表示，為減少陸蟹被路燈光線吸引迷失方向，致一直在路上徘徊而遭路殺，將請該路段管理單位於現有路燈加光罩，也將發動志工使用畚箕等工具護送陸蟹上堤岸完成繁殖。