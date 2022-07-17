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「翻轉手心」身障者推輪椅走遍雲林 分送資源分享愛

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
財團法人愛無礙協會今在北港運動公園舉辦免費市集分享活動。記者黃于凡／攝影
財團法人愛無礙協會今在北港運動公園舉辦免費市集分享活動。記者黃于凡／攝影

社團法人雲林縣愛無礙協會由一群身障者組成，秉持「社會上還有更需要被幫助的人」的精神，籌措資源並走訪20鄉鎮分送物資，今早7點輪椅大隊由斗南田徑場出發前往北港，為20鄉鎮的最後一站，共準備8百件媽祖小神衣，為疫情嚴峻、無法出門向媽祖祈願的民眾，將信仰帶回家。

理事長陳明瑟說，在社會定位和多數人心中，身障者傾向需被幫助的角色，他希望透過20鄉鎮關懷之旅「翻轉手心」，讓夥伴從受助的對象，變成助人的對象。他也說，能夠走出來助人，全都感謝社會善心人士支持，讓夥伴們能有翻轉手心的機會，為社會盡一分心力。

陳明瑟也說，他雖患有小兒麻痹，但還能推著輪椅出門，然而近2年疫情嚴峻，並非所有身障者都有辦法走出家門，也無法去廟裡參拜尋求心靈慰藉，因此愛無礙協會特地向媽祖求了8百件小神衣，在20個鄉鎮分送，盼協助民眾將信仰帶回家，成為心中支柱。

協會成員楊光遠說，20場活動扣除家中因素未到，其餘18場均到場參加，雖然身障者看似弱勢，但在社會的角落裡，還有一些困苦人家更值得我們去發現、關懷，今天除了分送物資，還有免費市集活動，現場由大家拿出家中閒置物品，供有需要的人免費帶回家，創造資源循環。

財團法人愛無礙協會今早由斗南田徑場出發，前往第20站北港鎮分送物資。記者黃于凡／攝影
財團法人愛無礙協會今早由斗南田徑場出發，前往第20站北港鎮分送物資。記者黃于凡／攝影
財團法人愛無礙協會今在北港運動公園分送物資。記者黃于凡／攝影
財團法人愛無礙協會今在北港運動公園分送物資。記者黃于凡／攝影

身障者 雲林 北港

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