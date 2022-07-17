「翻轉手心」身障者推輪椅走遍雲林 分送資源分享愛

社團法人雲林縣愛無礙協會由一群身障者組成，秉持「社會上還有更需要被幫助的人」的精神，籌措資源並走訪20鄉鎮分送物資，今早7點輪椅大隊由斗南田徑場出發前往北港，為20鄉鎮的最後一站，共準備8百件媽祖小神衣，為疫情嚴峻、無法出門向媽祖祈願的民眾，將信仰帶回家。

理事長陳明瑟說，在社會定位和多數人心中，身障者傾向需被幫助的角色，他希望透過20鄉鎮關懷之旅「翻轉手心」，讓夥伴從受助的對象，變成助人的對象。他也說，能夠走出來助人，全都感謝社會善心人士支持，讓夥伴們能有翻轉手心的機會，為社會盡一分心力。

陳明瑟也說，他雖患有小兒麻痹，但還能推著輪椅出門，然而近2年疫情嚴峻，並非所有身障者都有辦法走出家門，也無法去廟裡參拜尋求心靈慰藉，因此愛無礙協會特地向媽祖求了8百件小神衣，在20個鄉鎮分送，盼協助民眾將信仰帶回家，成為心中支柱。