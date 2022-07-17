台南水道博物館百日草綻放 如歐洲莊園藝文浪漫場景

台南山上花園水道博物館營造花海有成，約2公頃面積栽種百日草如詩如畫吸引蜂蝶飛舞，預計綻放至8月底，搭配博物館典雅歐式古蹟建築，彷彿置身異國，呈現不同風情。

山上花園水道博物館說，百日草品種、花色繁多，加上植株強健、耐熱特性，方便栽種，目前花況已開5成，預計再半個月就將滿開，歡迎民眾利用暑假期間來遊水道、賞花海。

台南市政府文化局說，園區大片花海緊鄰C館送出唧筒室，日本政府在明治維新後建築表現，有明顯歐洲風格，水道博物館雖建於日治據時期，卻十分洋化，加上比擬歐洲花園花海區，每每在群花綻放時，都能營造出充滿文青氣息的藝文片場景。