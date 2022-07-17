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影／善緣成就50年 朝天宮、達賴喇嘛基金會贈匾再續前緣

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
達賴喇嘛西藏宗教基金會重新敬題「善緣成就五十年」，今贈與朝天宮見證雙方情誼長存。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會重新敬題「善緣成就五十年」，今贈與朝天宮見證雙方情誼長存。記者黃于凡／攝影

中華救助總會早期協助貧困、無身分的藏人來台安居，過程受朝天宮時任董事長王吟貴幫助，贈匾讚頌媽祖神恩，締結藏人與朝天宮深厚情誼，如今已過半世紀，達賴喇嘛西藏宗教基金會重新敬題「善緣成就五十年」匾額，今贈與朝天宮見證雙方情誼長存，也將分靈一尊北港媽祖到西藏供奉。

日前，白沙屯媽祖進香圓滿後，朝天宮整理文物時發現一幅匾額，由西藏將軍嘉瑪桑佩敬獻，在1971年3月落款，寫著「恩敷宇宙」4個大字，及「烏梅體金泥」書寫的2句藏文，經解脫教團創辦人譯師羅卓仁謙解讀寓意為「願佛教廣弘，願遍地大德」象徵藏民族對媽祖慈悲感念及真誠祝禱。

贈匾因緣根據雲林國家文化記憶庫記載，將軍嘉瑪桑佩為早年隨軍來台的藏人領袖，當時中華救助總會曾協助大量貧困或無身分藏人來台取得身分、就業、成家，過程中也受朝天宮時任董事長王吟貴與地方仕紳協助，因而敬獻此匾。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參說，過去幾十年間，朝天宮與西藏有過許多因緣聯繫，今率團訪問北港朝天宮，也請基隆雷成壇道士陳柏喻、藏文書法家古家丞重新敬題「善緣成就五十年」匾額，希望未來藏傳佛教與在地宗教有更多交流及互動。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，50年沒見面了，很高興再續前緣，早期是由和尚請媽祖到台灣的，所以許多禮俗均沿用，像今年即將舉辦第3屆水陸大法會，也希望藉這活動，與台灣各宮廟一同祈福、交流。

朝天宮早期曾協助藏人來台安居，西藏將軍嘉瑪桑佩落款敬獻匾額。記者黃于凡／攝影
朝天宮早期曾協助藏人來台安居，西藏將軍嘉瑪桑佩落款敬獻匾額。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀（前排右二）回贈雕像工藝品。記者黃于凡／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀（前排右二）回贈雕像工藝品。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參（右二）率團訪問北港朝天宮，朝天宮董事長蔡咏鍀（右一）熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參（右二）率團訪問北港朝天宮，朝天宮董事長蔡咏鍀（右一）熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參（前排左六）今天率團訪問北港朝天宮，朝天宮董事長蔡咏鍀（前排左五）熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參（前排左六）今天率團訪問北港朝天宮，朝天宮董事長蔡咏鍀（前排左五）熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天率團訪問北港朝天宮，也將分靈一尊北港媽祖到西藏供奉。記者黃于凡／攝影
達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今天率團訪問北港朝天宮，也將分靈一尊北港媽祖到西藏供奉。記者黃于凡／攝影

北港朝天宮 西藏 達賴喇嘛 佛教

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