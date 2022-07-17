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嘉市彌陀夜市圍鐵皮少600坪「又熱又擠」 場主說真相

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影

客群為嘉義市在地人的彌陀夜市，近來大半區域被鐵皮圍住，壓縮夜市空間，網友直言「又熱又擠」，彌陀夜市的場主張勝雄說，有地主擬轉賣土地先圍起來，減少600坪，重新畫攤商格位，有110攤進駐；據了解，夜市所在地擬變更為住宅區，張勝雄說，本月起續約1年，目前持續營業。

彌陀夜市土地的使用分區，幾乎全為國小用地，市府都發處表示，近期展開市地重畫，辦理公共設施用地通盤檢討，會把夜市所在地變更住宅區，已經公展通過，由嘉市都市計畫委員會專案小組討論，準備第2次會議，之後送市都委會大會審議通過，還要送內政部，順利通過後，再做公共設施工程，最後才地主配地，至少要花2、3年。

建設處表示，民間業者找場地，供攤商使用來有些生計是好事，但尊重地主考量，彌陀夜市管理單位若有需求會協助。

張勝雄說，彌陀夜市的地主非常多，年初2名地主表示有意賣地，所以用鐵皮圍起來，夜市面積瞬間少600坪，他3月時召集攤商說明，讓業者重新思考是否續做，再重新畫格位線，目前最多能擺120攤，實際進駐110多攤，不比之前少。

張勝雄也說，停車空間關乎到顧客前來的意願，附設停車區能放機車、汽車，也要求攤商的車輛不要停放，增加位置。

張勝雄指出，近來疫情趨緩，人潮已回籠，上周三、五營業時，攤商的生意明顯升溫，不過有網友抱怨動線較擠，明天會去重新畫線，盡量讓人逛得舒適，也避免鍋爐臨顧客太近。

至於土地面臨重畫，張勝雄說本月已重新和地主簽約1年，今年會繼續營業，他也陸續搜尋附近的土地，例如湖子內地區，不過租金價格不便宜，會持續思考規畫，經營下去。

嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影
嘉義市在地人常去的彌陀觀光夜市，地主賣地用鐵皮圍住，夜市減少600坪，重新畫設攤位線。記者林伯驊／攝影

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