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台南國際芒果節大內場登場 場內百果齊放熱鬧滾滾

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
會場除芒果，也有在地芭樂、酪梨等農產品販售。記者謝進盛／攝影
會場除芒果，也有在地芭樂、酪梨等農產品販售。記者謝進盛／攝影

2022台南國際芒果節大內場今登場，今年芒果產量銳減，會場除芒果，還販售酪梨、香蕉、芭樂、破布子等在地農產品成一大特色。而芒果節系列活動進入尾聲，最後一場下周六上午在玉井區公所旁登場。

農業局長李建裕表示，今天在大內場祭出多重好康優惠，打卡或闖關遊戲集章，即可兌換芒果霜淇淋或芒果甜點DIY，現場也發放青農市集商品折扣券，以及青果市集滿百折50元優惠券。

會中台南市長黃偉哲表揚「2022年芒果評鑑比賽」頭等獎得主葉清影，他表示，過去參與台南國際芒果節只有左鎮、玉井、南化、楠西四區，他上任之後，加入大內及官田區，六區聯合行銷，為台南芒果打開通路，即便今年產量減少，但透過超前部署，相信明年訂單會源源不絕。

黃偉哲說，市府還拓展全聯跟超商通路，還有外銷到日本、紐西蘭等國，把外銷通路打開，內外銷農民都免擔心。

農業局表示，今年台南國際芒果節從7月初開始，周周帶領民眾深入芒果產區，暢遊周邊景點，規劃6條在地特色獨具的農遊行程，搭配採果、手作DIY等活動，豐富一系列的農事體驗。無法親臨展售現場的朋友，也歡迎上網選購各項優質農特產品（https://mango.mw.com.tw/index.php）。

黃偉哲等人表揚偉哲表揚「2022年芒果評鑑比賽」頭等獎得主葉清影（中）記者謝進盛／攝影
黃偉哲等人表揚偉哲表揚「2022年芒果評鑑比賽」頭等獎得主葉清影（中）記者謝進盛／攝影
會場除芒果，也有在地酪梨等農產品販售。記者謝進盛／攝影
會場除芒果，也有在地酪梨等農產品販售。記者謝進盛／攝影
台南國際芒果節大內場今登場，市長黃偉哲（中）說，今年產量雖銳減，仍有超前部署。記者謝進盛／攝影
台南國際芒果節大內場今登場，市長黃偉哲（中）說，今年產量雖銳減，仍有超前部署。記者謝進盛／攝影

芒果 台南市長 黃偉哲

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