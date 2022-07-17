台南慶祝建城400年 協助西拉雅族人找回過往

台南將在2024年慶祝建城400周年，除了對當時荷蘭人來台建城相關進行研究與考古調查外，同一時期生活在這塊土地上的原住民西拉雅族人，也沒有被忘記，台南市文化資產管理處結合成大考古團隊、西拉雅族人，進行蕭壠舊社的考古調查及地方上的培力工作坊，希望能找回400年前的歷史軌跡。

文資處表示，這次考古行動邀請西拉雅族人一起參與，由考古學者和族人共同協作，未來這些發掘出土的文物可以從族人們的視角，重構屬於西拉雅的文化內涵，說出自己的故事，除了知道自己是誰、從何而來，「也讓西拉雅族人們知道回家的方向」。

文資處指出，團隊依據歷史文獻與田野口訪，得知過去在西拉雅族中存在著男子年齡階級制度，到了成年的年齡，男子們需離開原本的家屋住所，移地隔離訓練，成年禮後脫離小孩身分進入社會所屬的年齡階段，必須開始扮演著協助主持傳統祭儀、部落內外事務、維持社會運作的重要角色。

然而隨著數百年來歷史發展與文化變遷，西拉雅族年齡階級組織的訓練與運作方式逐漸式微甚或消逝；為此，計畫中試圖復振幾近消逝的年齡階級制度，工作坊特別規畫了西拉雅族成年禮體驗，「卡西武旺」指的是西拉雅族語中未成年與未達適婚年齡的青年，也是這次工作坊主要招募的對象。

在「奔跑吧！卡西武旺」工作坊中，安排了體驗隔離訓練，結合競跑傳統村社收集公廨印信，以訓練的方式讓參與者熟悉西拉雅族的傳統社域範圍，並想像過去年齡階級成員保衛家園的情景，期待工作坊結束後，部落青年可以持續參與年齡階級，使此制度持續運作下，並發揮當代社會的價值與功能。此外，工作坊參與的夥伴，將與知名原住民音樂家達卡鬧一同發揮創意與活力，創作年齡階級的歌謠，創造屬於西拉雅族人的新記憶。

文資處表示，計畫執行過程中，得知族人段洪坤老師號召族人重組了西拉雅族「跨地議會」，透過議會召集多個部落的族人代表，共同討論有關西拉雅族的相關事務，若有外部單位希望與西拉雅族合作，亦可於議會中提出，徵詢各個部落代表的建議，因此本次工作坊內容也經過跨地議會討論，凝聚族人們聚集年輕人的共識，同時凝聚族群向心力。