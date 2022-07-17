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影／鋪橋造路46載本月過世 台南後壁新橋動工以他命名

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁區竹新里一座逾54年橋梁狹窄且鋼筋裸露險象環生今動工，預計3個月完成。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區竹新里一座逾54年橋梁狹窄且鋼筋裸露險象環生今動工，預計3個月完成。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區竹新里一座逾54年無名橋狹窄且鋼筋裸露險象環生，經民代與地方奔波，台南市紫山德善團今發動義工修建，新橋將更名為薪壽橋，以感念投入造橋善行40多年本月甫過世的紫山德善團總工程師蘇鶴壽。

這座橋梁橫跨後壁區下茄苳大排，民國57年興建，寬不到3米、長約20米，因年代久遠鋼筋裸露嚴重，因地處偏僻，一直未能獲得改善。市議員張世賢日前接獲竹新里長莊瑞麟反映，去年先請後壁區公所先行簡易修建紐澤西護欄，並洽請紫山德善團協助，勘查後確定有搶修需求，安排今動土，

紫山德善團志工，與後壁區竹新里與長短樹里民近百人，今早在張世賢、後壁區長黃炳元、盬水區長陳文琪、莊瑞麟、新東里長徐育新等人陪同，準備大批牲禮祭拜，祈求橋梁修建順遂，預計3個月完成。

張世賢說，感謝紫山德善團慨允協助修建，也感謝所有主動捐款給紫山德善團民衆，讓這項造橋義舉得以綿延。

紫山德善團執行長李紀達說，這座橋梁估需270萬元，將拓寬為6米，橋面將加厚可承受50公噸，長度維持約20米，原要命名為薪勝橋，曾是公路總局工程師退休的91歲紫山德善團總工程師蘇鶴壽，本月過世，團員決定要將薪勝橋改名為薪壽橋，以紀念他46年來鋪橋造路善行。

紫山德善團執行長李紀達說，未來完工橋梁更名為薪壽橋，以感念投入造橋善行40多年本月甫過世的紫山德善團總工程師蘇鶴壽。記者謝進盛／攝影
紫山德善團執行長李紀達說，未來完工橋梁更名為薪壽橋，以感念投入造橋善行40多年本月甫過世的紫山德善團總工程師蘇鶴壽。記者謝進盛／攝影
台南市議員張世賢說明橋梁老舊情形。記者謝進盛／攝影
台南市議員張世賢說明橋梁老舊情形。記者謝進盛／攝影
原有橋梁破損鋼筋裸露情形。圖 ／竹新里長莊瑞麟提供
原有橋梁破損鋼筋裸露情形。圖 ／竹新里長莊瑞麟提供
新橋將更名為薪壽橋，以感念投入造橋善行40多年本月甫過世的紫山德善團總工程師蘇鶴壽。圖 ／李紀達提供
新橋將更名為薪壽橋，以感念投入造橋善行40多年本月甫過世的紫山德善團總工程師蘇鶴壽。圖 ／李紀達提供
紫山德善團人員準備金紙祭拜，盼施工順利。記者謝進盛／攝影
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台南 義工 捐款

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