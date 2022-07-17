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嘉義長輩玩「詐騙防衛隊」桌遊金促咪 體驗詐騙真實感
台灣將在2025年邁入超高齡社會，面對急速高齡化與少子化趨勢，國泰慈善基金會與嘉義縣東石鄉塭仔村社區發展協會合作，結合社區資源及國泰人壽在地志工力量，昨透過「反詐騙桌遊」活動，協助長輩守護財產安全，提升反詐騙風險意識。
國泰慈善基金會表示，透過國泰志工同仁走入社區，陪伴長者建立反詐意識與守護健康。
參與活動的鄭陳葉枝表示，多年前曾經被詐騙過，那時心裡很難受，這次跟大家一起玩「詐騙防衛隊」桌遊，變聰明了，都沒被騙到，遊戲仿真金促咪（有趣），參加社區據點活動很不錯，能減緩失智。
東石鄉塭仔村社區發展協會理事長陳俊旭表示，透過反詐騙宣導長輩們就會有記憶，懂得怎麼防犯，才不會造成遺憾受騙，有宣導一定有效果。
嘉義縣警察局朴子分局表示，民眾遭詐騙，居多屬於假投資詐騙，老人家容易遭詐騙畢生積蓄付之一炬，這回藉由桌遊的遊戲讓老人家有親身體驗之感，從中知道怎麼去防範，遇到事件要去找誰幫忙，桌遊有讓他們變更聰明了。
國泰慈善基金會表示，2021年開始與嘉義縣東石鄉塭仔村社區發展協會合作，結合社區資源及國泰人壽在地志工力量，透過「反詐騙桌遊」及「國泰幸福農場」活動，協助長輩守護財產安全，提升反詐騙風險意識。
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