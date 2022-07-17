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發50元市場券衝買氣 台南學甲市場辦公室啟用
台南市政府投入946萬元打造學甲市場服務中心，今上午揭牌，市長黃偉哲帶領鄉親與會，同時限量發送50元市場券給鄉親，希望衝買氣。
該服務中心位在學甲鬧區中正路與濟生路口，佔地278平方公尺，台南市政府經發局市場處表示，新辦公室啟用後，將進一步提升市場管理人員與攤商、消費者之間聯繫與溝通，網狀遮陽蓬減少太陽光折射，走進市場多了一股綠色氣息與涼意，也能增加觀光效益。
黃偉哲表示，南市府投入946萬元打造服務中心，設法讓更多人願意來學甲市場消費，讓大家購物更便利。也感謝地方民意代表及市場攤商支持，才能在最短時間內排除各項困難，讓服務中心順利落成。
經發局長陳凱凌指出，全市現有公有市場59處、列管民有市場58處，為保持市場環境及結構安全，市府團隊爭取中央補助，並投入市預算強化市場結構、廁所環境、改善漏水、通風、照明等工程，期能提供消費者更舒適乾淨又安心的消費環境，帶動市場活化。
市場處長陳豪吉表示，「市場夜市銅板快閃夠購go」推出以來，在各市場都吸引消費者排隊嚮應，市場處將持續與各市場自治會合力辦理各項活動，早日掃除疫情陰霾。
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