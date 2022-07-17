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嘉縣推動弱勢家庭到宅坐月子 縣長：減輕照顧者負擔
嘉義縣政府為減輕弱勢家庭照顧壓力，今年起推動「弱勢家庭到宅坐月子」，減輕照顧者負擔，縣長翁章梁表示，盼成為弱勢家庭最大支持。
嘉義縣社會局表示，今年推動「弱勢家庭到宅坐月子」，經社工評估符合資格後，即可媒合提供80小時坐月子服務，委託嘉義縣褓姆職業工會辦理。
縣長翁章梁表示，如何將服務直接帶給有需要家庭是重要的課題，今年推動本項服務培訓專業人員進入家庭，提供包含產婦照顧、嬰兒身體清潔及照顧、產婦飲食處理、嬰兒飲食處理、簡易家事服務等五大項服務，盼成為弱勢家庭最大支持。
服務進偏鄉阿里山，光來回車程近4個小時，嘉義縣媬姆職業工會秘書管國芬表示，提供阿里山服務成本雖提高，但那些家庭有需求一定會排除萬難媒合資源，給予產婦照顧及育兒支持。
嘉義縣社會局指出，弱勢家庭到宅坐月子服務，申請對象為實際居住嘉義縣者，且符合弱勢家庭資格之一（列冊低收入戶者、列冊中低收入戶者、符合特殊境遇家庭扶助核定資格者、領有弱勢兒童及少年生活扶助之家庭、領有弱勢家庭及少年緊急生活扶助之家庭、產婦或其配偶領有本縣身心障礙證明者），請洽本縣轄內各社會福利服務中心或洽社會局婦女福利及性別平等科05-3620900#2519提出申請。
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