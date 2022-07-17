嘉縣推動弱勢家庭到宅坐月子 縣長：減輕照顧者負擔

嘉義縣政府為減輕弱勢家庭照顧壓力，今年起推動「弱勢家庭到宅坐月子」，減輕照顧者負擔，縣長翁章梁表示，盼成為弱勢家庭最大支持。

嘉義縣社會局表示，今年推動「弱勢家庭到宅坐月子」，經社工評估符合資格後，即可媒合提供80小時坐月子服務，委託嘉義縣褓姆職業工會辦理。

縣長翁章梁表示，如何將服務直接帶給有需要家庭是重要的課題，今年推動本項服務培訓專業人員進入家庭，提供包含產婦照顧、嬰兒身體清潔及照顧、產婦飲食處理、嬰兒飲食處理、簡易家事服務等五大項服務，盼成為弱勢家庭最大支持。

服務進偏鄉阿里山，光來回車程近4個小時，嘉義縣媬姆職業工會秘書管國芬表示，提供阿里山服務成本雖提高，但那些家庭有需求一定會排除萬難媒合資源，給予產婦照顧及育兒支持。