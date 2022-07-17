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新化虎頭埤湖濱旅館BOT啟動 期引外部資源活化

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新化虎頭埤水色優美，富觀光潛力，湖濱旅館即日起辦理BOT公告招商。圖／台南市政府觀旅局提供
新化虎頭埤水色優美，富觀光潛力，湖濱旅館即日起辦理BOT公告招商。圖／台南市政府觀旅局提供

台南市政府觀旅局希望引進外部資源進一步活化，即日起辦理新化虎頭埤湖濱旅館BOT公告招商。觀旅局說，新化虎頭埤除是全台第一座水庫，水色景色優美且對外交通便利，饒富觀光潛力。

台南市政府觀旅局說，虎頭埤湖濱旅館基地都市計畫分區為旅遊服務區，面積總計1.3654公頃，建蔽率40%，容積率120%。現地為早年興建青年活動中心，設備已老舊不堪使用。經市府評估將委外重建旅館，希望引進民間資金專業營運管理，以綠建築概念，融入湖光山景自然環境成為新地標。

觀旅局說，虎頭埤湖濱旅館BOT公告招商，即日起至今年9月26日辦理公告招商，有意者相關文件請至財政部推動促參司網站及市府招商網站瀏覽下載。

觀旅局長郭貞慧說，虎頭埤風景區可串連新化老街、新化林場、大坑休閒農場及二寮觀日出旅遊軸帶，是南市山區遊程重點中繼站，每年吸引約35萬人次遊客到訪。去年獲交通部觀光局核定，投入觀光前瞻經費7840萬元建設，包括全齡式遊戲場及林間步道等，將於今年底完工，再加上這次虎頭埤湖濱旅館BOT案啟動，可完整旅客住宿度假需求。

虎頭埤 BOT 台南

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