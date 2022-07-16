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漁光島夏日結伴戲水頻傳溺水意外 南市府有動作了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局成立前進指揮所持續搜救。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局成立前進指揮所持續搜救。記者吳淑玲／翻攝

針對台南安平區漁光島水域發生水域安全意外，台南市府表示將再次召集觀光旅遊局、消防局、體育局、安平區公所、警察局及港務公司等相關單位，召開漁光島水域安全專案會議，媒合救難協會及體育總會帆船委員會等民間資源，強化巡邏機制，從防溺根本做起，共同守護水域安全。

台南市體育局長陳良乾表示，適逢暑期，結伴戲水頻率增加，市府5月起即加強水域安全宣導，針對漁光島屢次發生憾事，也同步行文鄰近縣市務必協力宣導該水域的危險性，因漁光島海域受天然地形影響，常伴隨著極為危險的離岸流，讓戲水民眾忽略危險性。

台南市政府指出，市府每年定期在3月召開水域安全跨局處會議，確認各水域主管機關及相關單位的分工權責，強化橫向溝通及連結。今年已在7月4日召開第2次跨局處水域安全會議，並於7日再與港務公司協商，針對漁光島沙灘巡檢、警示告示及救生圈等安全設備進行再次確認，全力杜絕憾事再次發生。

台南市消防局表示，今年5月19日函發「加強水域救援暨暑期保護青少年青春專案實施計畫」，針對黃金海岸、安平海岸、將軍馬沙溝海岸、北門蘆竹溝海岸、雙春海水浴場，以及八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪、運河、嘉南大圳等水域執行相關救溺整備及防溺巡邏勤務，並非所稱毫無作為。

消防局說，針對漁光島水域安全權責區分，沙灘水域現為安平商港外港水域，主管機關為台灣港務公司高雄港務分公司，漁光島防溺作為由該公司安平港營運處全年委請港務警察、港務消防及委外廠商派2人每周巡查4次，每次4小時，並輔以監視器監控，另派員抽查警示牌面及救生圈，消防局為專責救災、救護、救溺，據此釐清。

台南市轄區近岸水域地區相關清潔、安全維護，採「屬地主義」由各土地權責機關方式辦理，漁光島水域為台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處依商港法所管，漁光島水域防溺作為由該公司主政管理維護，如有救溺案件則由消防局協助救溺工作。

消防局局長李明峯強調，歷年因應所轄水域安全維護工作積極加強整備工作，針對轄內易發生溺水事故水域執行防溺巡邏，並配合權責單位實施水上活動安全規範管制及宣導，以保護市民生命及財產。

台南漁光島海域屢傳戲水溺水憾事。記者吳淑玲／翻攝
台南漁光島海域屢傳戲水溺水憾事。記者吳淑玲／翻攝

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