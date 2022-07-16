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超好吃的雙色甘藷湯圓 水林阿甘薯叔食農講堂超有味

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
阿甘薯叔食農講堂，小朋友學做地瓜球並了解家鄉是台灣甘藷的故鄉。記者蔡維斌／攝影
阿甘薯叔食農講堂，小朋友學做地瓜球並了解家鄉是台灣甘藷的故鄉。記者蔡維斌／攝影

口味獨特甘藷湯圓端上桌，小朋友一口接一口，好吃到說不出話來，卻沒有一個知道這麼好吃的甘藷圓仔是怎麼來的，暑假到，一群雲林縣水林鄉小朋友參加國內知名的「阿甘薯叔」蘇嘉益舉辦的食農教育營，在享受美味之餘，也知道家鄉水林原來就是台灣甘藷的故鄉「水林番薯尚出名！」。

蘇嘉益說，食農教育法完成立法，對於推動農業永續、糧食安全、設立食農教育推動會、強化國民對於我國農業及農產認同及支持，增進健康、用全民力量支持在地農業經濟發展，推動地產地消、減少食物浪費，讓食農植入生活，這也是新一代農的目標，簡單說就是農業需要再教育。

阿甘薯叔工坊蘇雅琴說，水林鄉土壤特別適合種甘藷，所產甘藷豐富又好吃，是國內主要產，平均每5條地瓜就有1條來自水林鄉，甘藷營養豐富被視為養生重要食物，為發展更安全穩定的甘藷產業，阿甘薯叔工坊開闢瓊埔農場，一條龍生產，最近更研發冰烤地瓜、甘薯脆片等產品，外銷日本、新加坡、澳洲、大陸等地；讓台灣蕃薯走向國際化。

蘇嘉益為讓國人吃到更健康的甘藷，2016年自嘉義農試所技轉甘藷健康種苗，配合水林鄉公所成立全台第1個甘藷專區，推廣甘藷安全生產鏈、導入甘藷健康種苗、性費洛蒙共同防治及儲備植物醫師制度等，提升小農種植甘藷的品質與產量，友善環境，建構標準化的契作機制，提供新鮮、安全、優質的特色農產品。

阿甘薯叔今天在瓊埔集會所開辦食農教育講堂，由甘藷達人介紹甘藷種苗、品種、種植流程、產銷履歷，讓大家了解食物來源及生產過程，營造從產地到餐桌的知識，小朋友和家長DIY學做地瓜球、自種超療癒的地瓜盆栽，尤其品嘗地瓜小吃和湯圓，每個更吃得笑嗨嗨，更知到吃到的每道美食都是來自家鄉最優質的水林地瓜。

阿甘薯叔食農講堂，小朋友學做地瓜球並了解家鄉是台灣甘藷的故鄉。記者蔡維斌／攝影
阿甘薯叔食農講堂，小朋友學做地瓜球並了解家鄉是台灣甘藷的故鄉。記者蔡維斌／攝影

食農教育 湯圓 產銷履歷

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