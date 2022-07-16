提供長輩樂活空間 慶安社區關懷據點揭牌

嘉義市慶安社區照顧關懷據點暨巷弄長照站今天上午舉行揭牌儀式，市長黃敏惠鼓勵長輩利用關懷據點，走出家門與社區鄰里互動。理事長蔡坤達表示，打造一個屬於長者的交流據點，讓社區裡的長輩都能夠「歡喜健康老化」、「幸福慶安」。

市長黃敏惠表示，慶安社區發展協會2019年成立，在市府社會處等單位輔導協助下，找到屬於社區的特色，一路走來努力突破困難真的很不容易，關懷據點的服務時間也從原本2個時段，增加到全時段提供服務。尤其理事長蔡坤達和家人無私地將客廳提供大家使用，社區照顧關懷據點不斷創新，打造高齡者友善環境。