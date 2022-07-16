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提供長輩樂活空間 慶安社區關懷據點揭牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
揭牌儀式後，嘉義市長黃敏惠與社區志工、長輩合影。圖／嘉義市政府提供
揭牌儀式後，嘉義市長黃敏惠與社區志工、長輩合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市慶安社區照顧關懷據點暨巷弄長照站今天上午舉行揭牌儀式，市長黃敏惠鼓勵長輩利用關懷據點，走出家門與社區鄰里互動。理事長蔡坤達表示，打造一個屬於長者的交流據點，讓社區裡的長輩都能夠「歡喜健康老化」、「幸福慶安」。

市長黃敏惠表示，慶安社區發展協會2019年成立，在市府社會處等單位輔導協助下，找到屬於社區的特色，一路走來努力突破困難真的很不容易，關懷據點的服務時間也從原本2個時段，增加到全時段提供服務。尤其理事長蔡坤達和家人無私地將客廳提供大家使用，社區照顧關懷據點不斷創新，打造高齡者友善環境。

理事長蔡坤達表示，社區沒有活動中心，從績優社區觀摩中得到啟發，整頓社區內空地、搭建遮陽棚即作為據點活動空間，2018年3月1日起開辦社區照顧關懷據點，今年4月起增加為每周10時段提供包括關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護服務。打造一個屬於長者的交流據點，讓社區裡的長輩都能夠「歡喜健康老化」，共好齊心打造「幸福慶安」。

嘉義市慶安社區照顧關懷據點暨巷弄長照站今天上午舉行揭牌儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市慶安社區照顧關懷據點暨巷弄長照站今天上午舉行揭牌儀式。圖／嘉義市政府提供

老化 黃敏惠 嘉義

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