黃偉哲市長獎陪你拍感人插曲 哥哥帶病逝弟弟照片圓夢

台南市長黃偉哲「市長獎陪你拍」今天進行109學年度畢業生市長獎補頒獎典禮第2場（溪南場），下午在慈濟高中舉行，包括東區、中西區、安平區、南區、安南區等溪南地區學校共計136校，約1426位學生報名補拍，去年因疫情嚴峻無法舉辦實體頒獎典禮，一圓學生們和市長合影的夢想。

今天也出現一段感人插曲，大光國小畢業的郭建良獲109學年度市長獎勵志獎，渴望與市長合影，但已不幸在今年5月18日因病過世。家人為了幫他圓夢，今天市長獎補拍典禮，由哥哥帶著郭建良的相片一起與市長合影，場面溫馨感人。

頒獎典禮眾所矚目的「市長陪你拍」，黃偉哲配合學生創意多元的擺拍姿勢，期盼為畢業生留下快樂美好的回憶。黃偉哲表示，很榮幸來完成與109學年度市長獎學生頒獎合影的心願，市府補辦頒獎典禮，希望大家暑假快樂，在不同的體驗下，祝福學生下一個階段再度回來與市長合影。

獲市長優學獎東區崇明國小黃姿菱，個性活潑開朗，不僅擔任班級幹部，也是管樂團的小號首席，是個動靜皆宜、十項全能的孩子，在校內市級模範生和畢業生崇明之星的選拔，也不負眾望脫穎而出。

獲市長語文獎的歸仁區歸南國小黃奕淳，平時喜歡閱讀、積極向學，樂於吸取新知，在語文、美術方面極具特長，是語文競賽及繪畫比賽的常勝軍，期許自己能成為一名作育英才的美術老師。

獲市長語文獎的安平區億載國小吳亞芸，高年級時擔任「廣達游於藝」小小解說員，參加客語及閩南語市賽及全國賽，名列前茅。去年12月獲邀至客家電視台表演，獲選為台南市第33屆10大傑出兒童，表現優異。