黃偉哲市長獎陪你拍感人插曲 哥哥帶病逝弟弟照片圓夢
台南市長黃偉哲「市長獎陪你拍」今天進行109學年度畢業生市長獎補頒獎典禮第2場（溪南場），下午在慈濟高中舉行，包括東區、中西區、安平區、南區、安南區等溪南地區學校共計136校，約1426位學生報名補拍，去年因疫情嚴峻無法舉辦實體頒獎典禮，一圓學生們和市長合影的夢想。
今天也出現一段感人插曲，大光國小畢業的郭建良獲109學年度市長獎勵志獎，渴望與市長合影，但已不幸在今年5月18日因病過世。家人為了幫他圓夢，今天市長獎補拍典禮，由哥哥帶著郭建良的相片一起與市長合影，場面溫馨感人。
頒獎典禮眾所矚目的「市長陪你拍」，黃偉哲配合學生創意多元的擺拍姿勢，期盼為畢業生留下快樂美好的回憶。黃偉哲表示，很榮幸來完成與109學年度市長獎學生頒獎合影的心願，市府補辦頒獎典禮，希望大家暑假快樂，在不同的體驗下，祝福學生下一個階段再度回來與市長合影。
獲市長優學獎東區崇明國小黃姿菱，個性活潑開朗，不僅擔任班級幹部，也是管樂團的小號首席，是個動靜皆宜、十項全能的孩子，在校內市級模範生和畢業生崇明之星的選拔，也不負眾望脫穎而出。
獲市長語文獎的歸仁區歸南國小黃奕淳，平時喜歡閱讀、積極向學，樂於吸取新知，在語文、美術方面極具特長，是語文競賽及繪畫比賽的常勝軍，期許自己能成為一名作育英才的美術老師。
獲市長語文獎的安平區億載國小吳亞芸，高年級時擔任「廣達游於藝」小小解說員，參加客語及閩南語市賽及全國賽，名列前茅。去年12月獲邀至客家電視台表演，獲選為台南市第33屆10大傑出兒童，表現優異。
教育局長鄭新輝指出，為鼓勵學生多元適性發展個別的潛能特質，台南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎及勵志獎，獲市長獎的學生各有所長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言