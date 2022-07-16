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家扶DIY冰淇淋糖霜餅乾 促進親子感情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
親子一同彩繪可愛的糖霜餅乾，在製作過程中有更多互動，增進親子感情。圖／嘉義家扶中心提供
親子一同彩繪可愛的糖霜餅乾，在製作過程中有更多互動，增進親子感情。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心「家扶小食堂」糖霜餅乾親子DIY活動，今天共有18戶家庭51人扶助家庭及社區家庭攜手參加，活動結合炎炎夏日必需品-冰淇淋，及孩子們喜愛的甜甜圈，安排親子一同彩繪可愛的糖霜餅乾，製作過程中有更多互動，增進親子感情。

家扶中心表示，活動邀請手作甜點老師帶領18組的親子一起彩繪多種造型的糖霜餅乾，在疫情逐漸趨緩下，家長帶著孩子們走出密閉的家庭空間，將炎夏必備的冰淇淋圖案融入糖霜餅乾，讓漫長的暑假變得更加豐富、有趣。孩子們運用自己的創意、想像力，畫出一個個繽紛又甜蜜的糖霜餅乾，家長一旁記錄歡樂美好時刻。

家扶中心表示，家長平時忙於工作，在經濟壓力沉重的狀況下，少有機會帶孩子們外出，恰逢此次有趣的活動讓家長空出時間帶孩子參與，看見孩子天真活潑極富創意的一面，也有孩子忍不住邊做邊吃繽紛的糖霜，讓家長看了覺得有趣，無形中增進親子關係。

中心主任沈明彥表示，中心結合茉莉二手書店苗圃閱讀推廣計畫，共同為親子互動盡一份心力，一系列的親子活動都十分歡迎嘉義地區的民眾們一同來參與，並可以辦理中心借書證、借閱書籍，完成「茉莉閱讀苗圃」學習護照也可兌換精美小禮，期望透過茉莉閱讀推廣計畫，提升與社區居民的連結，拉近家扶與嘉義地區民眾的距離。

「家扶小食堂」糖霜餅乾親子DIY活動，共有18戶家庭51人扶助家庭及社區家庭攜手參加。圖／嘉義家扶中心提供
「家扶小食堂」糖霜餅乾親子DIY活動，共有18戶家庭51人扶助家庭及社區家庭攜手參加。圖／嘉義家扶中心提供

親子 家扶中心 嘉義

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