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斗南崙子溪大雨來就溢堤 當地人驚呼：簡直夢魘

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣崙子溪上游斗南將軍德美段因河道淤積嚴重，常造成周邊農地、村落淹水，當地人陳情盼改善。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙子溪上游斗南將軍德美段因河道淤積嚴重，常造成周邊農地、村落淹水，當地人陳情盼改善。記者陳苡葳／攝影

雲林縣崙子溪上游斗南將軍德美段因河道淤積、堤防過低，遇大雨溪水宣洩不及產生溢堤，鄰田瞬間變成水鄉澤國，農民無奈表示一旁的「猴悶溝」灌溉水圳還因此「被消失」，希望相關單位疏濬改善，恢復河道既有面貌與功能。

鄭姓農民表示，崙子溪周邊有竹園，堆置在此的泥沙、枯枝、石塊甚至垃圾，是長年溪水溢流夾帶而來，雨勢又多又急時，河道不堪負荷溢堤，全往附近農田灌進，無處不淹，鄰近的德美村落也無法倖免，路面充滿泥濘。

據悉，崙子溪40年前溪床到堤岸約3層樓高，但多年摧殘下來，河道積淤幾近跟堤岸等高，可想而知不能避免發生溢堤窘境，居民也說，去年淹水達13次，今年近2個月淹水2次「比去年好一些」。

農民苦笑說，當地原本還有一座「猴悶溝」灌溉水圳，也因為河道問題雜草叢生，水圳功能已失，圳碑雖然還在，但被草堆遮掩，還得撥開才看得見，可見有多久無人維護管理。

斗南鎮民代表會副主席黃景鴻獲報後，今與第五河川局到場現勘，黃指出，崙子溪淤積嚴重，加上現在極端氣候，時常有發生強降雨的機會，為降低人民生命財產損失，希望河川局疏濬改善。

第五河川局副局長吳明華表示，崙子溪猴悶溝水圳堤頂高度不足1.5公尺，加上河道淤積嚴重，已先派員進駐清淤並調查淹水原因，將納入「北港溪調適計畫」研議適當方式治理。

雲林縣崙子溪上游斗南將軍德美段河道平時溪流較淺，因淤積嚴重、堤頂過低，遇強降雨宣洩不及就會溢堤。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙子溪上游斗南將軍德美段河道平時溪流較淺，因淤積嚴重、堤頂過低，遇強降雨宣洩不及就會溢堤。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙子溪「猴悶溝」灌溉水圳因河道問題雜草叢生，水圳功能已失，圳碑雖然還在，但被草堆遮掩。記者陳苡葳／攝影
雲林縣崙子溪「猴悶溝」灌溉水圳因河道問題雜草叢生，水圳功能已失，圳碑雖然還在，但被草堆遮掩。記者陳苡葳／攝影

農民 淹水 北港

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