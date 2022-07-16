斗南崙子溪大雨來就溢堤 當地人驚呼：簡直夢魘！

雲林縣崙子溪上游斗南將軍德美段因河道淤積、堤防過低，遇大雨溪水宣洩不及產生溢堤，鄰田瞬間變成水鄉澤國，農民無奈表示一旁的「猴悶溝」灌溉水圳還因此「被消失」，希望相關單位疏濬改善，恢復河道既有面貌與功能。

鄭姓農民表示，崙子溪周邊有竹園，堆置在此的泥沙、枯枝、石塊甚至垃圾，是長年溪水溢流夾帶而來，雨勢又多又急時，河道不堪負荷溢堤，全往附近農田灌進，無處不淹，鄰近的德美村落也無法倖免，路面充滿泥濘。

據悉，崙子溪40年前溪床到堤岸約3層樓高，但多年摧殘下來，河道積淤幾近跟堤岸等高，可想而知不能避免發生溢堤窘境，居民也說，去年淹水達13次，今年近2個月淹水2次「比去年好一些」。

農民苦笑說，當地原本還有一座「猴悶溝」灌溉水圳，也因為河道問題雜草叢生，水圳功能已失，圳碑雖然還在，但被草堆遮掩，還得撥開才看得見，可見有多久無人維護管理。

斗南鎮民代表會副主席黃景鴻獲報後，今與第五河川局到場現勘，黃指出，崙子溪淤積嚴重，加上現在極端氣候，時常有發生強降雨的機會，為降低人民生命財產損失，希望河川局疏濬改善。