親子科學教育嘉年華園遊會 今嘉義縣太空館外熱鬧登場

嘉義縣政府上午在新開幕的太空館戶外廣場，舉辦親子科學教育嘉年華園遊會，現場有40攤科學闖關攤位，還有2輛科學巡迴車、太空中心30周年特展、玩藝數特展及3D電影等精彩內容，吸引許多親子前來享受學習樂趣，熱鬧滾滾。

開幕典禮邀請台灣科學教育館長劉火欽、嘉大副校長張俊賢等來賓參加，安排縣長翁章梁與來賓體驗科學實作，以隱形墨水藉化學反應顯現出「農工大縣」、「科技起飛」、「數位學習」、「智慧生活」等字樣，以及利用酒精燃燒推進塑膠瓶來敲鑼的活動，引領民眾探索科學的奧妙。

劉火欽說，科學探究珍貴，是從生活中事件觀察現象，用好奇心探索，再用淺顯易懂敘事或實際操作演繹探究成果，運用於現實生活；科教館與縣府、國中小合作系列科學活動，園遊會提供科學教育車、3D電影車及科學教育闖關攤位提供有趣又具創意科學實作，提高學生研究科學興趣，提升民眾科普知識。

翁章梁說，嘉縣在基礎科學及科技應用方面著墨許多，寬列國中小教育經費推廣科學知識及科技自造教育，邀集新興科技公司進駐，未來科園區設立，期許嘉縣科學研究風氣鼎盛、科技教育升級，產業科技化及精緻化。