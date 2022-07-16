影／台南下營農會慶創會百年 陳吉仲宣示力挺下個百年

台南市下營區農會今天歡慶創會百年，舉辦「百周年慶祝活動暨農特產品促銷展售會」，除了「農村趣味競賽」、「青農有善市集」活動、配合「國產火雞肉」產品供民眾品嘗，還推出「A贏系列產品折扣促銷」、展出下營產業文化百年巡禮展示，大批民眾冒雨見證下營農會百年歷史。

農委會主委陳吉仲表示，下營有6千多個會員，農會服務這麼多人，農委會決定補助下營農會電梯300多萬元經費，作為農會百年生日禮物。

他說，農會信用部不是只有賺錢，他的父母當年如果不是到農會存錢、領錢，根本走不出去，農會的貢獻不是只有看得到的部分，一百年推廣事業見到成果，農委會未來會絕對會給農會更好的一百年，推動農業保險、退休金補助都會透過農會，農委會百分之百的照顧農會，來照顧農民。

市長黃偉哲表示，農會在各地區有其獨特，且無法取代地位，不僅配合政府各項農民政策推行，也滿足民眾日常所須各項需求，下營農會自民國11年創會以來，走過百年，從傳統農耕到現今科技化農業時代，前人篳路藍縷的精神一路傳承至今，才有現在下營區農會輝煌的成果，期許農會可以保持創新且持續為民眾提供最優質服務，再創下一個百年下營。

農業局長李建裕說明，下營區不僅地形平坦適合水稻雜糧耕作，更是臺南市畜牧產業的重鎮，也有不少的內陸吳郭魚養殖，農產業相當豐富多元，農會經營百年相當不容易，下營農會也成功讓四寶(黑豆、文旦、鵝及桑蠶)名聞遐邇，優質的農產品也相當受到消費者喜愛，除了主打黑豆系列產品，除暢銷的黑豆蔭油，還有近幾年廣受好評的黑豆茶，精緻的蠶絲被產品更是家家戶戶必備。

黃偉哲表示，下營區擁有豐富的農產資源，不僅產量豐盛且品質優良；此外，為推廣下營特色農村景色及悠久的人文背景，目前也正戮力推動下營區成立休閒農業區籌設，期未來在地方與公部門合作下，吸引更多遊客駐足遊玩。