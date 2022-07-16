快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南下營農會慶創會百年 陳吉仲宣示力挺下個百年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影

台南市下營區農會今天歡慶創會百年，舉辦「百周年慶祝活動暨農特產品促銷展售會」，除了「農村趣味競賽」、「青農有善市集」活動、配合「國產火雞肉」產品供民眾品嘗，還推出「A贏系列產品折扣促銷」、展出下營產業文化百年巡禮展示，大批民眾冒雨見證下營農會百年歷史。

農委會主委陳吉仲表示，下營有6千多個會員，農會服務這麼多人，農委會決定補助下營農會電梯300多萬元經費，作為農會百年生日禮物。

他說，農會信用部不是只有賺錢，他的父母當年如果不是到農會存錢、領錢，根本走不出去，農會的貢獻不是只有看得到的部分，一百年推廣事業見到成果，農委會未來會絕對會給農會更好的一百年，推動農業保險、退休金補助都會透過農會，農委會百分之百的照顧農會，來照顧農民

市長黃偉哲表示，農會在各地區有其獨特，且無法取代地位，不僅配合政府各項農民政策推行，也滿足民眾日常所須各項需求，下營農會自民國11年創會以來，走過百年，從傳統農耕到現今科技化農業時代，前人篳路藍縷的精神一路傳承至今，才有現在下營區農會輝煌的成果，期許農會可以保持創新且持續為民眾提供最優質服務，再創下一個百年下營。

農業局長李建裕說明，下營區不僅地形平坦適合水稻雜糧耕作，更是臺南市畜牧產業的重鎮，也有不少的內陸吳郭魚養殖，農產業相當豐富多元，農會經營百年相當不容易，下營農會也成功讓四寶(黑豆、文旦、鵝及桑蠶)名聞遐邇，優質的農產品也相當受到消費者喜愛，除了主打黑豆系列產品，除暢銷的黑豆蔭油，還有近幾年廣受好評的黑豆茶，精緻的蠶絲被產品更是家家戶戶必備。

黃偉哲表示，下營區擁有豐富的農產資源，不僅產量豐盛且品質優良；此外，為推廣下營特色農村景色及悠久的人文背景，目前也正戮力推動下營區成立休閒農業區籌設，期未來在地方與公部門合作下，吸引更多遊客駐足遊玩。

為配合「百週年慶祝活動暨農特產品促銷展售會」活動，下營區農會推出相關優惠促銷，包含買黑豆蔭油送農產品抵用券、超市消費滿500元即送1斤優質營農米等活動，數量有限，邀請民眾一同慶祝農會百年會慶。

台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影
台南下營農會慶創會百年，農委會主委陳吉仲宣示力挺下個百年。記者周宗禎／攝影

農會 農委會 農民

延伸閱讀

台東釋迦農轉作補助 劉櫂豪爭取每公頃提高至20萬

嘉市農民喊不願稻作四選三 陳吉仲允諾這2種專案補助

廚餘共同蒸煮創雙贏 陳吉仲：環保署也很樂意協助

「少吃鮭魚救石斑 」挨批 陳吉仲：酸言酸語我都能接受

相關新聞

最大滿月引大潮 安平晴天淹水

最大的滿月引發大潮，氣象局預報大潮將影響3天，台南安平、同平路都發生海水倒灌，造成近年最嚴重的積淹水，市府水利局長韓榮華...

避暑勝地阿里山森林遊樂區湧入大批遊客 飯店訂房客滿

疫情緩和，暑假觀光局國旅補助上路，高溫炎熱，高海拔避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，觀光回春， 周末上午吸引逾2千人入...

親子科學教育嘉年華園遊會 今嘉義縣太空館外熱鬧登場

嘉義縣政府上午在新開幕的太空館戶外廣場，舉辦親子科學教育嘉年華園遊會，現場有40攤科學闖關攤位，還有2輛科學巡迴車、太空...

影／台南下營農會慶創會百年 陳吉仲宣示力挺下個百年

台南市下營區農會今天歡慶創會百年，舉辦「百周年慶祝活動暨農特產品促銷展售會」，除了「農村趣味競賽」、「青農有善市集」活動...

旅遊愛上嘉義 年輕夫婦駐嘉創業饅窩心

來自台南市的葉姓夫婦，旅遊經過嘉義市因而愛上這個城市，不但定居下來還創業上海脆皮烤饅頭「饅窩心」，不受疫情影響創業近3年...

林內「人口少、遊客多」 火車站應需求花百萬調體質

雲林縣林內火車站停車場原是台鐵宿舍區，過去因人煙稀少，長年是治安死角，9年多前改建後變得明亮，但當時打造的綠美化設施已不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。