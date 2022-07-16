旅遊愛上嘉義 年輕夫婦駐嘉創業饅窩心

來自台南市的葉姓夫婦，旅遊經過嘉義市因而愛上這個城市，不但定居下來還創業上海脆皮烤饅頭「饅窩心」，不受疫情影響創業近3年，今年從南到北即有5家加盟店。夫婦倆表示，把關品質才能將品牌延續下去。

32歲「小葉」原本就讀餐飲科系，但卻是上班族，太太「小汝」在銀行上班，倆人是同學，相戀結婚後育有8歲、7歲2個小女孩。因為經常到阿里山遊玩，路經嘉義市覺得生活機能不輸大都市，是個剛剛好的城市，所以搬來嘉義市居住、創業。

「小汝」說，上海脆皮烤饅頭在10多年前曾經風靡一陣子，當時有親友投入經營，後來沒有繼續營業；覺得小饅頭小巧，不像傳統饅頭那麼大吃了會有些負擔，可愛的螺旋狀讓大人小孩看了都想吃，所以將它加以改良，用半煎烤方式展現它酥脆口感。

她說，一開始只是想製作小點心給2個女兒吃，因為要給小孩吃的，所以選用天然食材，再將口味改良、變化，不甜、不油，讓大家吃得安心、健康，2個女兒喜歡吃，再將這產品和親友分享，大家讚不絕口。

夫婦倆思考著如果推出於市面上應該會大受歡迎，趁著年輕決定放手一搏把握創業契機；倆人先後辭去工作，加上一些積蓄，毅然搬到嘉義市開創事業。

從前年8月開始創業，如今邁入第3年，今年元月開放加盟，立即有彰化、雲林、台中、南投、苗栗等店加入，這些加盟主不少原本是顧客後來成為朋友，且對產品有興趣真的想經營。直到現在還是一直有人詢問加盟，但夫婦倆暫緩腳步要步步為營，把關品質才能將品牌延續下去。

創業初期剛好遇到疫情肆虐難道沒有受到影響？她說，小饅頭都是外帶，也有宅配，可以冷藏一周，儲放時間比較久，大家的接受度比較高，所以受到疫情影響不大。每天現做、賣不完的產品自行吸收，絕不放到隔天再賣，目前每天平均製作3千個饅頭。有原味、巧克力、花生及蔥花等4種口味供選擇。