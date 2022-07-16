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林內「人口少、遊客多」 火車站應需求花百萬調體質

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣林內火車站停車場昔日打造的綠美化設施已不符需求，排水系統也失修。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內火車站停車場昔日打造的綠美化設施已不符需求，排水系統也失修。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內火車站停車場原是台鐵宿舍區，過去因人煙稀少，長年是治安死角，9年多前改建後變得明亮，但當時打造的綠美化設施已不符需求，排水系統也失修，民眾反映盼能整新，縣府工務處今核定改善工程，並將一併拓寬出入口，提升會車安全性。

縣議員邱世文表示，台鐵宿舍區除台鐵員工使用，一般民眾不會到此活動，當時照明設備也不足，反而成了治安死角，社會事件頻傳，民眾陳情有居家安全疑慮，因此2013年改建成停車場。

林內鄉人口數雖是全縣倒數第三，不過林內鄉淵明國中學生多來自中部各縣市，除學子會搭乘火車上下學，假日更有不少遊子返鄉，或登山客揪團前往龍過脈步道等，車站人潮比平時多出好幾倍，僅有的停車場一位難求，且位在車站旁的停車場唯一出入口，寬不到3公尺，會車有難度，更常發生汽機車爭道，用路人怨聲載道。

經邱世文向縣府反映，工務處已與台鐵協商，將移除站前長5公尺、寬3公尺的石梯拓寬出入口，無障礙通道因不影響進出則會保留，停車場一併更新，包括搭建機車、腳踏車專用停車棚，路面全部重鋪，既有植草磚、花台等綠美化設施打除，完善停車動線，預計可增加提供100格汽車停車格，解決站前停車亂象，另重做排水系統。

邱世文表示，改善工程總經費約170萬元，本月18日設計圖送件完成後即公告招標，1個月內辦理發包後施工，施工期約3個月，屆時請民眾留意施工公告。

雲林縣林內火車站停車場改善工程會搭建機車、腳踏車專用停車棚，解決恣意停車的亂象。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內火車站停車場改善工程會搭建機車、腳踏車專用停車棚，解決恣意停車的亂象。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內火車站旁僅有停車場唯一出入口寬不到3公尺，雙向汽車交會有難度，也常發生汽機車爭道。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內火車站旁僅有停車場唯一出入口寬不到3公尺，雙向汽車交會有難度，也常發生汽機車爭道。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內火車站旁僅有停車場唯一出入口小，雙向汽車交會有難度，常發生汽機車爭道，將移除部分石梯拓寬。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內火車站旁僅有停車場唯一出入口小，雙向汽車交會有難度，常發生汽機車爭道，將移除部分石梯拓寬。記者陳苡葳／攝影

停車場 台鐵 綠美化

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