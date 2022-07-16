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日本小學生創意吃愛文芒果甜點 芒果日認識台灣台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本水上町訂購新鮮台南愛文芒果給當地新治小學150名學生營養午餐食材。圖／台南市府提供
日本水上町訂購新鮮台南愛文芒果給當地新治小學150名學生營養午餐食材。圖／台南市府提供

台南市的日本友誼市群馬縣水上町，熱情相挺台南農特產品，今年總計訂購750箱、約2500公斤的台南愛文芒果，除了販售給當地民眾外，水上町也提供新鮮愛文芒果給當地新治小學，作為該校150名學生營養午餐食材使用。水上町小朋友吃到鋪滿芒果的杏仁豆腐，鮮甜的滋味吃得非常開心，教室也掛上海報介紹台灣台南市。

台南市長黃偉哲表示，台南跟水上町不論在農業、觀光、教育方面交流都非常頻繁，疫情前當地學生也常組團到台南交流，雖然疫情期間無法互訪，但很高興水上町的學生們能跨海品嚐到台南當季的美味芒果。也非常感謝台南的友誼市水上町每年訂購芒果，以實際行動展現對台南的支持。

黃偉哲指出，明年台南與水上町將迎來締盟10周年，他邀請水上町的朋友在疫情之後，來台南觀光吃美食、品嘗大碗公的新鮮芒果冰。水上町長鬼頭春二也表示，盼透過這樣的方式，讓學生除了可以享用來自台南的美味農特產品，也能藉此認識台南與水上町的深厚情誼，促進雙方年輕世代的友好互動。

台南市與水上町因國際芒果節結緣而開啓交流，2市更在2013年簽訂友好交流協定。今年水上町持續採購台南生鮮愛文芒果，除接受民眾預先下單訂購，也在當地的工匠之鄉、水紀行館、月夜野親水公園等3處人氣觀光景點，舉辦銷售活動，台南愛文芒果細緻滑順的口感與香甜滋味，廣受當地消費者好評。

當地電視新聞報導：https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20220711/1060012403.html

台南市長黃偉哲贈送台南愛文芒果給水上町長鬼頭春二。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲贈送台南愛文芒果給水上町長鬼頭春二。圖／台南市府提供
日本水上町新治小學配合芒果供餐日介給台灣台南。圖／台南市府提供
日本水上町新治小學配合芒果供餐日介給台灣台南。圖／台南市府提供
日本水上町販售台南愛文芒果。圖／台南市府提供
日本水上町販售台南愛文芒果。圖／台南市府提供
日本水上町訂購新鮮台南愛文芒果給當地新治小學150名學生營養午餐食材。圖／台南市府提供
日本水上町訂購新鮮台南愛文芒果給當地新治小學150名學生營養午餐食材。圖／台南市府提供
日本水上町新治小學營養午餐甜點芒果杏仁豆腐。圖／台南市府提供
日本水上町新治小學營養午餐甜點芒果杏仁豆腐。圖／台南市府提供

台南市長 芒果 疫情

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