快訊

船隻卸貨意外！花蓮港工人遭30噸大理石砸成兩截慘死

高雄大雨特報 彰化、台中大雷雨慎防雷擊冰雹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公園公廁積水不退引民怨 市府：已爭取經費設計中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
番仔溝公園藉由公園位於垂楊大橋下的橋面遮蔭優勢打造。記者李宗祐／攝影
番仔溝公園藉由公園位於垂楊大橋下的橋面遮蔭優勢打造。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府運用垂揚大橋底下綠地打造嘉義市最大的帶狀、全齡遊戲場番仔溝公園，由於在陸橋下可遮陽擋雨，加上停車空間廣濶，在炎炎夏日吸引親子遊玩，但近來公廁經常積水不退，令民眾抱怨不已。嘉義市政府表示，已爭取到環保署補助，編列預算約5百萬元，將番仔溝公園、南興公園及228紀念館等3處公廁一併進行整修。

市府建設處公園管理科長趙栢烽表示，番仔溝公園公廁有10多年歷史，市府接獲民眾陳情反應，多次派員維修，但可能是管線、設備老舊，再加上地震、地層下陷等因素，造成漏積水，尤其是男廁部分，認為要整體進行維修才能解決問題，今年獲環保署補助，改善工程目前正設計中。

趙栢烽表示，除了番仔溝公園還有南興公園、228紀念館等3處公廁整修經費共約5百萬元，環保署補助78%，其他市府自籌配合款。

他表示，有鑑於其他單位工程因為近年來工資、原物料高漲，無法如期發包的前車之鑑，所以預算編列一再修增，但近期內會完成設計，希望3座公園公廁能在今年順利發包施工。

番仔溝公園係將原本都市計畫中的公13、公14二塊公園用地合併，於2008年開放，去年番仔溝公園再以機器人為主題打造嘉義市最大的帶狀、全齡遊戲場。

番仔溝公園公廁漏積水嚴重引起民怨。記者李宗祐／攝影
番仔溝公園公廁漏積水嚴重引起民怨。記者李宗祐／攝影
番仔溝公園裡的酷炫的三腳機器飛碟溜滑梯。記者李宗祐／攝影
番仔溝公園裡的酷炫的三腳機器飛碟溜滑梯。記者李宗祐／攝影
番仔溝公園藉由公園位於垂楊大橋下的橋面遮蔭優勢打造直徑達7米的沙坑設施。記者李宗祐／攝影
番仔溝公園藉由公園位於垂楊大橋下的橋面遮蔭優勢打造直徑達7米的沙坑設施。記者李宗祐／攝影

嘉義 環保署 紀念館

延伸閱讀

年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善

中市府積極清淤溝渠防積水 盧秀燕視察感謝無名英雄

下雨積水難行 汐止康寧街側排水改善中

他上公廁驚見衛生紙暗藏「1條線」 內行人曝真實用途：效率提高120倍

相關新聞

最大滿月引大潮 安平晴天淹水

最大的滿月引發大潮，氣象局預報大潮將影響3天，台南安平、同平路都發生海水倒灌，造成近年最嚴重的積淹水，市府水利局長韓榮華...

影／台南下營農會慶創會百年 陳吉仲宣示力挺下個百年

台南市下營區農會今天歡慶創會百年，舉辦「百周年慶祝活動暨農特產品促銷展售會」，除了「農村趣味競賽」、「青農有善市集」活動...

旅遊愛上嘉義 年輕夫婦駐嘉創業饅窩心

來自台南市的葉姓夫婦，旅遊經過嘉義市因而愛上這個城市，不但定居下來還創業上海脆皮烤饅頭「饅窩心」，不受疫情影響創業近3年...

林內「人口少、遊客多」 火車站應需求花百萬調體質

雲林縣林內火車站停車場原是台鐵宿舍區，過去因人煙稀少，長年是治安死角，9年多前改建後變得明亮，但當時打造的綠美化設施已不...

日本小學生創意吃愛文芒果甜點 芒果日認識台灣台南

台南市的日本友誼市群馬縣水上町，熱情相挺台南農特產品，今年總計訂購750箱、約2500公斤的台南愛文芒果，除了販售給當地...

公園公廁積水不退引民怨 市府：已爭取經費設計中

嘉義市政府運用垂揚大橋底下綠地打造嘉義市最大的帶狀、全齡遊戲場番仔溝公園，由於在陸橋下可遮陽擋雨，加上停車空間廣濶，在炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。