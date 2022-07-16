公園公廁積水不退引民怨 市府：已爭取經費設計中

嘉義市政府運用垂揚大橋底下綠地打造嘉義市最大的帶狀、全齡遊戲場番仔溝公園，由於在陸橋下可遮陽擋雨，加上停車空間廣濶，在炎炎夏日吸引親子遊玩，但近來公廁經常積水不退，令民眾抱怨不已。嘉義市政府表示，已爭取到環保署補助，編列預算約5百萬元，將番仔溝公園、南興公園及228紀念館等3處公廁一併進行整修。

市府建設處公園管理科長趙栢烽表示，番仔溝公園公廁有10多年歷史，市府接獲民眾陳情反應，多次派員維修，但可能是管線、設備老舊，再加上地震、地層下陷等因素，造成漏積水，尤其是男廁部分，認為要整體進行維修才能解決問題，今年獲環保署補助，改善工程目前正設計中。

趙栢烽表示，除了番仔溝公園還有南興公園、228紀念館等3處公廁整修經費共約5百萬元，環保署補助78%，其他市府自籌配合款。

他表示，有鑑於其他單位工程因為近年來工資、原物料高漲，無法如期發包的前車之鑑，所以預算編列一再修增，但近期內會完成設計，希望3座公園公廁能在今年順利發包施工。