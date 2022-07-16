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嘉義市府助攻青年創業 一圓創業夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠與研習營學員合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠與研習營學員合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市工商發展投資策進會舉辦「恁來嘉創啥？創業青年實戰研習營」於14、15號2天登場，10位業師輪番上陣與學員們交流分享，令年青學員獲益良多。

嘉義市長黃敏惠頒發研習證書，鼓勵想創業者透過市府輔導與資源渠道媒合，讓更創業更順遂，努力拚自己的事業。

10位業師在研習營輪番上陣與學員們交流分享，工策會除了說明公部門資源與創業媒合渠道輔導外，還邀請知名手機攝影講師花見小路帶領學員實際拍攝自家產品。

「那個那個咖啡」、「樂檸漢堡」、「桃城雞排」、「木更咖啡」、「森咖啡」、「湯城鵝行」、「穀谷」等7間在地品牌風格店家分享創業歷程、品牌經營、社群操作與串聯行銷的故事。

市長黃敏惠表示，透過2天實戰營，大家彼此經驗交流，業師更是不吝嗇的分享創業經驗與甘苦談，以及創業可以運用資源。

這幾年來市府從多元培力、職涯就業、創業輔導、新創孵化、公共參與五大面向推動青年政策；從政策面到務實面市政府做為創業者的最好夥伴。

黃敏惠表示，投資青年就是投資未來，市府有不少鼓勵青年創業的補助計畫，都是給青年一個「試」的機會。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏表示，創業首重資金，事業體不論啟動、行銷推廣或是內部優化都需要金流，市府團隊協助創業者對接金融單位，不管是創業貸款或是其他方案，工策會連續2年協助媒合貸款金額超過3千萬元，關鍵在於銀行單位對於嘉義市政府所轉介的案件有更多的支持與信任。

許燿宏說，研習營一推出就受到熱情迴響，30個學員名額很快就額滿，最後有近40名學員參與，顯見創業這個議題深受年輕族群青睞，未來會持續辦理相關課程，民眾有創業諮詢需求可洽嘉義市工策會（05-2248-3085）

市長黃敏惠與研習營學員合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠與研習營學員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）於現場聆聽業師們的專業分享。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）於現場聆聽業師們的專業分享。圖／嘉義市政府提供

創業 嘉義 青年

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