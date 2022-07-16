涉嫌非法販賣寵物 12隻嬌貴寵物遭扣留

嘉義市政府接獲台灣防止虐待動物保護協會通報，有店家涉嫌非法販賣寵物，未取得合法特定寵物業許可證，私下進行犬隻買賣行為，建設處聯合警方與防虐協會稽查，將包括紅貴賓等12隻寵物扣留，目前調查釐清中，若查證非法屬實，可處10萬元以上300萬元以下罰鍰並令其停止營業及沒入。

這些遭扣留的12隻寵物犬種有紅貴賓、柴犬、鬥牛犬、杜賓、吉娃娃等，目前暫時扣留動物保護教育園區等待調查。工作人員私下表示，照顧這些寵物有壓力，因為寵物嬌生慣養並非流浪狗，暫時收留在園區，調查期間要小心呵護，避免發生意外致生枝節。

建設處農林畜牧科長陳怜惠表示，日前接獲台灣防止虐待動物保護協會通報位於嘉義市的這家寵物店家非法販賣寵物，初步調查，店家原本有寵物業許可證，但到期後沒有申請證照展期等程序，店家辯稱因為事情忙碌而延誤申辦，但是業者沒有申辦展期，在政府網站上就沒有被列入合法的店家訊息內。後續將請店家陳述意見，以釐清是否違反動物保護相關法令。

她呼籲店家不要輕忽證照申請程序，在沒有合法的證照下經營販賣寵物仍屬不法，仍要面臨相關罰則。

農林畜牧科表示，任何人不得販賣特定寵物，未向主管機關申請許可，逕行繁殖買賣特定寵物，處10萬元以上罰鍰並令其停止營業；300萬元以下罰鍰、勒令停業及沒入隻；寵物無施打狂犬病疫苗，可處3萬元以上、1 5萬元以下罰鍰；未植入晶片做寵物登記者，可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰；可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。虐待動物部分，可能涉及《動物保護法》第6條，可處2年以下有期徒刑或拘役，並科20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

提醒民眾購買寵物，需確認是否有特定寵物許可證字號，並且務必再仔細詳查該幼犬幼貓的寵物登記資料，寵物來源場許可證字號及母犬（貓）晶片號碼，可至特定寵物業管理系統利用「商用特定寵物來源追溯」查詢及「合法寵物業者名單」查詢功能，就能立即知道該寵物來源是否合法，也提醒業者切勿違法繁殖及買賣犬貓。